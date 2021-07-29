Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
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Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek

Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

44 yıldır Balıkesirlilere hizmet veren Ali Hikmet Paşa Spor (AHP) Tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle spor kompleksi haline getirilecek.

44 yıldır Balıkesirlilere hizmet veren Ali Hikmet Paşa Spor (AHP) Tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle spor kompleksi haline getirilecek. Yapılacak çalışmalarla birçok branşta çalışmaların yapılabileceği kompleks için ilk kazma, önümüzdeki Pazartesi vurulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ni baştan ayağa yenileyerek tam donanımlı bir spor kompleksi haline getirecek. 1977 yılında yapılan tesisin, mevcut haliyle şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaması dolayısıyla alanda yenileme çalışmaları yapılarak yarım kalan işler tamamlanacak ve ek binaların da işlevi artırılacak.

Her ayrıntısı özenle düşünülere hayata geçiriliyor

12 bin 398 metrekare alan üzerine kurulu tesiste, 28 bin 900 metrekare yeşil alan olacak. 35 bin 082 metrekare sert zeminin bulunacağı komplekste her ayrıntı özenle düşünülerek hayata geçirilecek. 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanları, bin 100 metre yürüyüş yolu, 370 metre çift şerit bisiklet parkuru, 372 otomobil ve 8 otobüs kapasiteli otopark, kafeteryalar, seyir terasları, mescit alanları ile piknik çayırının bulunacağı kompleks için ilk kazma önümüzdeki Pazartesi günü vurulacak.

Gençler aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek

Gençlere ve spora her alanda destek vererek önlerini açacak çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlanan projeyle, Balıkesir'de birçok genç sporcu yetişecek. İçerisinde; idari binalar, futbol sahaları, fitness, streetball, macera parkı, güreş antrenman sahası, aletli ısınma ve antrenman sahaları, 2 açık-2 kapalı tenis kortları, basketbol sahaları, kapalı spor salonu içerisinde hentbol, voleybol sahaları fizik tedavi üniteleri, amatör spor kulüpleri için malzeme odaları, soyunma odaları ve tribün bloklarının yer alacağı tesis; gençlerin, aileleriyle de vakit geçirebileceği spor amaçlı bir kompleks olacak.

Başkan Yılmaz: Gençlerimize ve spora büyük önem veriyoruz

Hafta sonlarında yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veren 44 yıllık tesisin; şehrin ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirten Başkan Yücel Yılmaz "Gençlerimize ve spora yönelik projelere büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu gençlerin sporla iç içe olması, en az bir branşta spor yapıyor olması bizler için çok değerli. Tesis içerisinde mevcutta bulunan Balıkesirspor antrenman sahalarını yeniliyoruz. Balıkesir'imizi; uluslararası arenalarda, olimpiyatlar temsil eden başarılı sporcularımız var, her biriyle gurur duyuyoruz. Onlar gibi genç sporcularımızın yetişmesi adına böyle kompleksler oluşmamız gerekiyor. 2020 yılı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin yapımını tamamladık. Şehrimize daha nice güzel yatırımlar yapabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek
Balıkesir Büyükşehir, AHP Spor Tesisleri'ni komplekse dönüştürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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