Balıkesir bu yaz turizm sezonundan umutlu
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Balıkesir bu yaz turizm sezonundan umutlu

Balıkesir bu yaz turizm sezonundan umutlu
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Edremit ilçesindeki 5 yıldızlı bir termal otelde gerçekleştirildi.

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Edremit ilçesindeki 5 yıldızlı bir termal otelde gerçekleştirildi.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, Balıkesir'de turizm sezonu hazırlıkları ve alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Şıldak, Balıkesir'in turizm işletme belgeli yatak sayısında dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Şıldak, bu yaz sezonu için çok umutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pandemiden yeni çıkıyoruz. Pandeminin turizm sektörüne malum olumsuz yönde etkileri oldu ancak bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz. Çünkü bizim bir avantajımız var. Hem tesislerimiz hazırlıklarını yaptılar hem de daha çok yerli turizme hitap eden bir turizm konsepti sunduğumuz için yurt dışından gelen konuklar, misafirler olmasa bile yurt içi bağlantılarla, rezervasyon durumlarımız gayet iyi görünüyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in 290 kilometre sahili ve 36 mavi bayraklı kaplıcaları olan çok güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in Marmara ve Ege'de tatil beldelerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanların İstanbul'dan, çok hızlı bir şekilde Bursa'dan, İzmir'den gelerek tatil yapabilecekleri imkanlarımız var. Bugüne kadar hep ikinci konut olarak yazlık ev tercih edilmiş. Şu anda otel turizmine, konaklamalı turizme yatırım yapmış insanlarımızla, üniversitelerimizle bir araya geliyoruz. Gelişen Türkiye'nin 'tatil lüks mü, ihtiyaç mı', sorusuna cevap verecek şekilde, 'evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır' sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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