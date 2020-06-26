Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor? İhraç edilen yengeçler nerede yetişiyor?
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Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor? İhraç edilen yengeçler nerede yetişiyor?

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu. Adana'daki Akyatan Lagünü'nde mavi yengeçler, artık ihraç edilen en değerli ürünler arasında yer alıyor. Peki, balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor? İhraç edilen yengeçler nerede yetişiyor?

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor? İhraç edilen yengeçler nerede yetişiyor?
26.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:03

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nde bir dönem ağlarını yırttığı için balıkçıların korkulu rüyası haline gelen mavi yengeçler, artık ihraç edilen en değerli ürünlerin başında geliyor. Peki, ihraç edilen yengeçler nerede yetişiyor? Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor?

BALIKÇILARIN KORKULU RÜYASI MAVİ YENGEÇLER NEDEN İHRAÇ EDİLİYOR?

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nde bir dönem ağlarını yırttığı için balıkçıların korkulu rüyası haline gelen mavi yengeçler, artık ihraç edilen en değerli ürünlerin başında geliyor.

İHRAÇ EDİLEN YENGEÇLERİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Etinin gıda sektöründe tüketilmesinin yanı sıra kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılan mavi yengeç, eskiden yanlışlıkla takıldıkları ağlarını yırtan balıkçıların önemli gelir kapısı oldu. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşturduğu Akyatan Lagünü'nün öneminden bahsetti. Yaklaşık 15 bin hektarlık alana sahip Akyatan Lagünü'nün, 5 bin 500 hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı sıra havyar ve mavi yengecin de yer aldığını kaydetti. Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği de yapan lagünün koruma altında olduğunu hatırlatarak, bölgede izinli balıkçıların mavi yengeç mesaisini sürdürdüğünü belirtti.

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler neden ihraç ediliyor? İhraç edilen yengeçler nerede yetişiyor?

YENGEÇLER NEREYE İHRAÇ EDİLİYOR?

Bölgedeki balıkçıların lagünden tuttuğu, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderiliyor.

YENGEÇ FİYATLARI NE KADAR?

Topuz, mavi yengecin daha çok istihdam oluşturması için Su Ürünleri Kooperatifi'nde çalışma yapacaklarını belirterek, bölgede su ürünlerine dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada mavi yengecin işlenmiş olarak yurt dışına ihraç edilmesi için proje hazırlanacağını anımsattı. Mavi yengecin kilosunun 4-6 lira olduğu bilgisini veren Topuz, bunun yurt dışında 8 euroya kadar çıktığını belirtti.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİYOR

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Türeli de anavatanı Atlantik Okyanusu olan mavi yengecin uzun yıllardan bu yana Akdeniz'de görüldüğünü ifade etti.Türeli, Doğu Akdeniz'deki lagünlerde de geniş popülasyonlar oluşturan mavi yengecin, iç piyasadaki az talebe karşın yurt dışında fazla tercih edildiğini aktardı.Mavi yengecin etinin yüzde 15 protein içerdiğini bildiren Türeli, "Mavi yengeç, değerli bir protein kaynağı olup yağ içeriği de oldukça düşüktür. İnsan besini dışında kullanımı yanında atık denebilecek yengeç kısımları kabuk ve iç organlar fazla miktarda protein ve mineral içermesiyle kümes hayvanları ve balıklar için yem olarak da kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen kitin ve kitosan ve türevleri tekstilde, gıda sanayisinde, medikal ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır."

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