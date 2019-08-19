19.08.2019 12:06

Balıkçıların gözü av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül tarihinde başlayacak olan avlanma sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, sezondan umutlu

ORDU - Denizlerde av yasağının 1 Eylül tarihinde sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyecek olan balıkçılar, hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların gözü yeni sezonda. 1 Eylül yaklaştıkça hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, imece usulüyle yırtılan ağlarını onarıyor, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir ediyor, motor bakımlarını yapıyor. 1 Eylül tarihinin ilk dakikalarında teknelerle denize açılacak olan balıkçılar, yaklaşık 5 aydır ayrı kaldıkları kara sulara dönmenin de heyecanını yaşıyor.

"Palamut bu yıl az görünüyor"

Ordu'da yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Yeşilyurt, yeni sezon yaklaştıkça teknelerinin bakımını ve yırtılan ağlarını onardıklarını söyledi. Sezona hazırlanmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade eden Yeşilyurt, geçtiğimiz yıl bol çıkan palamut balığının bu yıl düşük olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Şuanda ağlarımızı hazırlıyoruz, bitmek üzere. Yaklaşık 15 günlük daha işimiz var. İnşallah denize açılacağız, sezon başlayacağı için büyük bir heyecan var. Palamut bu yıl az görünüyor ama inşallah olacak, duyumlarımız var. İstavrit, hamsi ve çinekopun denizde olduğu söyleniyor. İnşallah bol bir balıkçılık olacağını zannediyorum. Güzel bir sezon olacağına ve tüketicilerin güzel balık yiyeceğine inanıyorum" dedi.

Teknelerde maddiyatın arttığını ancak balık fiyatlarının yerinde seyrettiğini ifade eden Yeşilyurt, "Bir önceki sezon bittikten itibaren tekneler bakıma alındı. Kimisi boyuyor, makineleri değiştiriyor. Bunların hepsi ağır külfetler. Maddiyat arttı ama balıklarımız fazla para etmiyor. Bir teknede 25-30 kişi çalışıyor, karşılığı hesaplanırsa 90 kişi ekmek yiyor. Balıklarımız ucuz fiyata gitmesin. İnşallah fiyatların daha yüksek olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni sezon için heyecan var"

Balıkçılardan Oktay Cırlanmak da bu yılki sezonun bereketli geçmesini temenni ederek, "Balığın olması hem gemici, hem de mal sahiplerine yarıyor. İnşallah iyi geçer. Şuanda biz ağ tamiri yapıyoruz, makinist arkadaşlar tamir ve bakımını yapıyor. Boya ve raspa yapılıyor. Sezona hazırlık yapılıyor, heyecan da var" dedi.

Uğur Odabaş isimli balıkçı da sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, yaklaşık 4 ay sonra denize açılacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, bu sezondan umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA