Balıkçılar "Palamut" Sezonunu Bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlarını bakıma alan balıkçılar, heyecanla palamut sezonunun açılmasını bekliyor.

Ağlarını tamir eden, teknelerine bakım ve onarım yapan balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da çapari ile palamut avcılığının serbest duruma geldiğini anımsattı.

Palamut sezonundan balıkçıların umutlu olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu senenin potansiyelinde iyi bir avcılık söz konusu. Güzel bir palamut görüntüsü var. Diğer balıklarda da güzel görüntü var. Yani şu an ilk etapta 1 Eylül'e kadar çapari ile palamut avcılığına devam edecektir. Bu zaman zarfında 1 Eylül'e kadar ağ avcılığı serbest olana kadar, trol avcılığı başlayana kadar balıkçılarımız ağ bakımlarına, tekne bakımlarına hızlı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Karakaş, şu anda teknelerin yüzde 80'inin hazır durumda olduğunu, ağ tamiri bitmeyen teknelerde de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

"Fiyatlar uygun olacak"

Yeni sezonda balık fiyatlarının uygun olacağını söyleyen Karakaş, şunları kaydetti:

"Fiyatlara geldiğimiz zaman şu an zaten tezgahlarda palamut satışı yok. Diğer balıklarda da yüksek değil. Barbun 15 ve 20 lira civarında satılıyor. Dışarıdan gelen hamsi 20 liraya satılıyor. Yani bu bolluk, fiyatları aşağıya çekecektir. Genelde balık bolluğunda fiyatların uygun olacağını düşünüyorum."