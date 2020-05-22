Baklavacılar bu sene "tatlı telaş"tan uzak günler geçiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baklavacılar bu sene "tatlı telaş"tan uzak günler geçiriyor

Türkiye'de günde ortalama 1200 ton baklava üreten, ramazan ve Ramazan Bayramı öncesinde bu oranı 3-4 katına çıkaran baklavacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle satış ve sipariş durgunluğu yaşıyor.

22.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:06

Türkiye'de günde ortalama 1200 ton baklava üreten, ramazan ve Ramazan Bayramı öncesinde bu oranı 3-4 katına çıkaran baklavacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle satış ve sipariş durgunluğu yaşıyor.

Koronavirüs salgını hayatın birçok alanında olduğu gibi yüzyıllardır süregelen ramazan ayı ve bayram alışkanlıklarını da değiştirdi. Türk mutfağının olmazsa olmazlarından tatlı ve baklavalara özellikle ramazan ayı ve bayramında yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, salgın sürecinde bu gıdalara ilgilerini azalttı.

Her sene ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda hummalı çalışma içine giren baklavacılar, bu senenin aynı döneminde "tatlı telaşı"ndan uzak günler geçiriyor. Farklı kesim ve lezzetlerde sundukları ürünlerle tatlıseverlerin ağzını tatlandıran baklavacılar, salgın nedeniyle talebin azalması neticesinde üretim kapasitelerini yarı yarıya düşürdü.

Bayrama sayılı günler kala eski yoğun günlerine kıyasla az sayıda vatandaşın siparişini hazırlamaya devam eden baklava ustaları, geçmişte tepsilerle satılan baklavanın bugünlerde kutularla satıldığına işaret etti.

"Tüketim ramazan ayında iki katına, bayramda 3-4 katına çıkıyordu"

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavacıların bu sene geçmiş ramazanlardaki yoğunluğu aradıklarını belirtti.

Koronavirüs pandemisi öncesinde bayramların baklavacılar için hep heyecanlı geçtiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bayramlar bizim için hep heyecanlı olur, telaşlı olur. Özellikle ramazan ayı ve Ramazan Bayramı baklavacıların en yoğun olduğu zamanlardır. Bu sene maalesef koronavirüs sebebiyle o eski telaş, eski heyecan yok. Üretimde ciddi düşüşler söz konusu. Birincisi, insanların evde kalması, dışarıya çıkmaması; ikincisi, hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının olması bizim işimizi de olumsuz olarak etkiliyor. Bayramda da sokağa çıkma yasağının devam edecek olması dolayısıyla eski işler tabii yok. Eskiye nazaran kıyaslarsak yüzde 50 düşüş var. Türkiye'deki günlük ortalama 1200 ton üretim kapasitesi var. Tüketim özellikle ramazan ayında iki katına, bayramda 3-4 katına çıkıyordu ama pandemi dolayısıyla maalesef normal üretimin yüzde 50'nin altına düştüğünü söyleyebiliriz."

Tüketimin azalmasının üretimi, üretimin azalmasının da çalışan sayısını etkilediğini anlatan Yıldırım, "Üretimin yüzde 50 düşmesi çalışan sayısını da mesai saatini de vardiya sayısını da düşürür. Eskiden gece-gündüz çalışılırdı, şimdi o eski yoğunluğu yok, bayramlaşma yok, ziyaret yok. Önceden ramazan ayı içerisinde, bayramlarda baklavayı tepsilerle satardık. Satışımızın aşağı yukarı yüzde 50'si tepsi olurdu bayramlarda. Şimdi 'tepsi siparişimiz yok.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"En çok tercih edilen tatlı fıstıklı baklava"

Bu süreçte birçok tatlı firmasının online satış sistemi aracılığıyla da hizmet verdiğine değinen Yıldırım, yurt içi ve yurt dışında kargo firmalarının hizmet götürdüğü, kargo uçaklarının ulaştığı her ülke ve kente tatlı gönderebildiklerine dikkati çekti.

Online siparişte ciddi manada artış yaşandığını, önceden yüzde 5'lerde olan paket kurye hizmetinin bugünlerde yüzde 25'lere ulaştığını kaydeden Yıldırım, "Burada avantajlı konumda olanlar kimler oldu? İnternet satış altyapısı olan, motosikletli dağıtım altyapısı olan, kargolarla anlaşmalı dağıtım altyapısı olan firmalar daha avantajlı oldu. Bazen toplantılarımızda ben bunun önemini anlatıyordum fakat bazı firmalar pek önemsemiyordu. Gelinen nokta şunu gösterdi ki artık böyle bir sistemin bütün firmalar tarafından muhakkak kullanılması artık elzem hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, "Bu bayramda en çok tercih edilen tatlı klasik fıstıklı baklava. Bunun yanında ikinci sırada şöbiyet gelir ve son yıllarda artık halk arasında da belli kabul gören, 'saray tatlısı' dediğimiz ve halk arasında ismi 'midye baklava' olarak tanınan bir çeşidimiz var. Bu da şu anda iyi bir şekilde tüketiliyor." şeklinde konuştu.

Baklavacılar bu sene 'tatlı telaş'tan uzak günler geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Minarelerden müzik çalmasına MHP'li isimden çok sert tepki: Kınamak yetmez, hesap sorulmalı
Minarelerden müzik çalmasına MHP'li isimden çok sert tepki: Kınamak yetmez, hesap sorulmalı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Merve Boluğur Jennifer Lopez
Spor Neymar Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Baklavacılar bu sene "tatlı telaş"tan uzak günler geçiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 12:14:54. #1.14#
title