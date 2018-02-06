Bakanlar Kurulu'nun borç erteleme kararı Kilis'te sevinçle karşılandı

KİLİS - Başbakan Binalı Yıldırım'ın Kilis ziyareti sonrası Bakanlar Kurulu kararı ile vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesi Kilis'te sevinçle karşılandı. Esnaf ve ticaret odaları, Başbakanın ziyareti sırasında borç erteleme talebinde bulunmuştu.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Pazar günü Başbakan Binalı Yıldırım'ın Kilis'e geldiğini anımsatarak, "Başbakanımıza 2016-2017 yılı borçlarının silinmesini talep etmiştik. Eğer, silinmesi mümkün değilse uzun süreyle ertelenmesini talep ettik. En az 5 yıl gibi bir süre istemiştik. Şu anda 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyanname verme süresi uzatıldı. Vergilerimiz 6 ay uzatıldı. Ama bizim KOSGEB'e olan borçlarımız var. Bin 700 civarında KOSGEB'e kredi kullanan esnafımız var. Bu da hazine destekli kredi, aynı küçük esnafımıza Halk Bankasından yapılan uzatma gibi KOSGEB kredilerini de en az bir yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Başbakanımız çalışmaların devam ettiğinden bahsetti. Resmi gazete yayınlanmadı, yayınlandığı zaman Kilis'e daha azle verilen bir şey var mı onu göreceğiz. Çalışmaların devam ettiği yönünde bilgi aldım" dedi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet dileyerek, "Gazilerimize Allah'tan bir an evvel acil şifalar temenni ediyorum. Başbakan Yardımcımsın açıkladığı 2018 yılı için 6 ay vergilerin ertelendiğini ifade ettiler. Daha önce de SKK primleri de ertelenmişti, biz bununla esnafın ayağa kalkacağını ve esnafın canlanacağına inanmıyoruz. Biz bu borçların bir an önce silinmesini istiyoruz. Van depreminde olduğu gibi 5 yıl sayın bakanlarımızdan, başbakanımızdan rica ediyoruz. Devletimiz büyüktür. İnşallah bunu yapar diye düşünüyoruz. KOSGEB sorunlarımız var. Ödenme noktasına geldi. KOSGEB kredilerini esnafımızın ödeyecek durumu yoktur. Ekonomide canlılık yok, sıkıntılar çok fazla, Kilis bilindiği üzere daha çok küçük esnaf üzerinden yürüyor. KOSGEB kredisini kullanan bin 700 civarında kullanan esnafımız var. Bu kredilerin bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.