Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile Bir Araya Geldi
İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu,Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile bir araya geldi pic. twitter. com/p0tmQuPxt2— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu,
Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile bir araya geldi pic. twitter. com/p0tmQuPxt2
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021
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