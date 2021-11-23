Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile Bir Araya Geldi

İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu,Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile bir araya geldi pic. twitter. com/p0tmQuPxt2— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu,

Angola Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Eugénio César Laborinho ile bir araya geldi pic. twitter. com/p0tmQuPxt2

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021

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