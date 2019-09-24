Bakan Yardımcısı Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

24.09.2019 11:56

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, geçtiğimiz ay Ahlat'tan Van'a giderken Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismini bir caddeye verdi.



Ahlat Belediyesi, meclis toplantısında önemli bir karar çıkartarak; bilgi, birikimi ve eserleri ile adeta Türkiye'nin kültür hafızası olan ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinlikleri öncesi Ahlat'ta incelemelerde bulunduktan sonra Erciş'te elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Dursun'un ismini Selçuklu Parkı karşısındaki yeni caddeye verdi. Konuyla ilgi bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdullaim Mümtaz Çoban, belediye meclisinin toplantıda bir vefa örneği daha sergilediğini belirterek, "Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamızın eserlerinin, insanlarımızda iz bırakacağını umuyorum. Bu vesile ile meclis üyelerimize aldıkları karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA