Bakan Yanık: "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz"
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Bakan Yanık: "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz"

Bakan Yanık: 'Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da katıldığı programdaki görüntüleri paylaşarak, "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da katıldığı programdaki görüntüleri paylaşarak, "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, Twitter hesabından, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması"na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yanık, "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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