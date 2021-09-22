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Bakan Varank, TEKNOFEST'te TÜBİTAK standını ziyaret etti

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank, TEKNOFEST'te TÜBİTAK standını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti.

Bakan Varank, standa kendi kullandığı, Referans Otomotiv tarafından geliştirilen "City Savar" elektrikli özel üretim araçla geldi.

Varank'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da eşlik etti.

TÜBİTAK'ın Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gözlem Evi stantlarını gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu.

BİLGEM standında fordex doküman inceleme cihazıyla belgenin sahte mi gerçek mi olduğunu inceleyen Varank, ışınlanma kabininde BİLGEM Lazer Optik Haber leşme Cihazı ile görüntü aktarımı deneyimi yaşadı, katlanabilir mayın dedektörleri OZAN ile kum havuzunda metal arama etkinliğine katıldı.

El kuvvetini ölçtü

Varank, TÜBİTAK KARE koordinasyonunda düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tanıtmak amacıyla stantta yerini alan ve çocukların ilgi odağı haline gelen "penguen" ve "kutup ayısı" maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

UME standında el kuvveti ölçer ve vücut direnci ölçer cihazlarını deneyerek el kuvvetini ve vücut direncini ölçen Varank, UME yerli ve milli üretimleri olan Rubidyum Tabanlı Atomik Saat, Manyetik Tork Çubuğu ve Fluxgate Manyetometre cihazları hakkında bilgi aldı.

Varank, ULAKBİM alanında açık kaynak kodlu Pardus21 üzerinde çalışan bir ralli oyununu oynadı.

Bakan Varank ayrıca "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kapsamında takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, yarışmacılarla fotoğraf da çektirdi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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