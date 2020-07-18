HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir canlı yayında yerli otomobil ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. "Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Bakan Varank, "Fiyatı rekabetçi olacak" dedi.

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
18.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fiyatı rekabetçi olacak. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bakan Varank, yerli otomobil ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Yerli otomobilin üretimi için Bursa'nın tercih edilmesinin nedenini açıklayan Bakan Koca, "Türkiye'de otomotiv endüstrisinin kalbi Bursa Kocaeli arasında yer alıyor. Gemlik'te askeriyemize ait arazinin bir kısmını bize verdi. Denize de yakın. Bu neden stratejik konumu nedeniyle Bursa tercih edildi" dedi.

4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Aralık ayı sonunda yerli otomobilin tüm dünyaya tanıtıldığını hatırlatan Bakan Varank, "Tüm Türkiye'de bir heyecan oluştu. Araçlara yeniden yakından bakma fırsatım oldu. Türkiye Otomobil Girişim Grubu üzerim süreciyle ilgili tüm planlamaları yaptı. Bugün de o adımlardan birisini atacağız. Burada hem üretim merkezi olacak hem de üretim ve tasarım merkezini kurmaya başlıyoruz. TOGG'un ilk gününden beri ihtiyaç duyduğu personel alımını yapmaya başladı. 18 aylık süreçte sona yaklaşılırken yeni istihdamlarla ilgili çağrılarını da yapacaktır. 4 bin kişinin burada istihdam edilmesi bekleniyor. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak. Hem Bursa hem de çevredeki illerden istihdam için vatandaşlarımız başvurabilecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OLACAK"

Artık araba sahipliğinden farklı olarak paylaşımlı araçlar kullanılabilir mi? Pandemi ile birlikte araç sahipliği daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor. Akıllı, ağa bağlı bir otomobil üretimini gerçekleştireceğiz. Doğuştan elektrikli bir sistem olacak. Tamamen yeni teknoloji ile yola çıkacağız.

"2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE YOLA ÇIKACAK"

Bugünkü planlar 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi yönünde. Biz fabrika inşaatımızı belirlediğimiz tarihten itibaren gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda seri üretimden çıkarak yola çıkmış olacak. Piyasaya çıktığında segmentiyle rekabet edebilme özelliklerine sahip olacaktır. Şarj alt yapısı noktasında da Türkiye'nin ihtiyaçtan fazla noktanın olduğunu biliyoruz. Alt yapı anlamında hiç bir eksiklik yok.

"TASARIMI HOŞUMA GİDİYOR"

Arabanın tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. Yeni teknoloji olması benim çok hoşuma gidiyor. İstediğimiz tedarikçi ile çalışabilmemiz bizim için çok önemli. Bunun milli bir araç olması çok önemli.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyatı rekabetçi olacak. Biz planlamamızı bugünden yapıyoruz. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi Dünya
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 3. Sayfa
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Fatih Sultan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Selçuk Yöntem
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Adem Ljajic Caner Erkin
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 17:46:48. #1.14#
title