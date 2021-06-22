Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü
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Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü

Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Varank, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel kalkınma ve kalkınma modelleri, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) projeleri ile Ar-Ge projelerinde iş birliği konuları ele alındı.

Varank, bu alanlarda Kosova'ya her türlü bilgi ve tecrübe aktarımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge konusunda insan kaynağının önemini vurguladı ve Kosovalı öğrencilerin Türkiye'deki Ar-Ge projelerinde tecrübe kazanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Bu kapsamda, gelecek günlerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den bir teknik heyetin Kosova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi ve yol haritası çıkarması kararlaştırıldı.

Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü
Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü
Bakan Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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