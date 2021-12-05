Bakan Soylu zeytinin zeytinyağına ait serüveni izledi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçedeki temasları kapsamında zeytinin zeytinyağına ait serüveni izledi.

Kısa bir süre önce yakalandığı amansız bir hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybeden ve Ayvalık'ta "Zeytin'in Babası" olarak nitelendirilen Ahmet Sucu'nun zeytinyağı fabrikasına giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sucu ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Fabrikada merhum işadamı Ahmet Sucu'nun eşi Emine Sucu ve fabrikanın başına geçen oğlu Halil Sucu ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu daha sonra zeytinyağı fabrikasını gezdi. Avucuna aldığı zeytinler hakkında genç işadamı Halil Sucu'dan bilgiler alan Bakan Soylu, zeytinyağı sektörünün sorunlarını dinledi.

Fabrikada çalışan işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Soylu, zeytinlerin çeşitli aşamalardan geçerek, sıkılıp zeytinyağına dönüşmesini de birebir izledi. Zeytinin, şifa kaynağı zeytinyağı haline dönüşmesi sürecini adeta hayranlıkla izleyen Bakan Soylu, Halil Sucu'dan zeytinyağı alanında yaptıkları çalışmalar hakkında brifing aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Emine Sucu ve Halil Sucu ile fabrika bahçesinde bulunan merhum Ahmet Sucu'ya ait dev pankart önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu daha sonra fabrikadan ayrıldı. Bakan Soylu'yu Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasındaki ziyareti sırasında; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman yalnız bırakmadı.

(Suat Salgın/İHA)