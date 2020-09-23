Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" sözleriyle gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı. Tatil merkezi ilçemizde 2 bin liradan başlayan fiyatlar, 60 bin liraya kadar yükseliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bazı yerler var kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" çıkışının ardından Bodrum'daki kiralar merak konusu oldu. Pahalı tatil yeri olarak bilinen Bodrum'da, pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanırken kiralar 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar çıkıyor.

MEMURLAR BODRUM'DAN KAÇIYOR

Bodrum'a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular mahallesinde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

KİRALAR 60 BİN LİRAYI BULUYOR

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası ise 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum'daki ev fiyatları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenleri ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

YILLIK PEŞİN İSTENİYOR

Bodrum'dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor eğer emlakçıdan ev bulduysa birde 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum'da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

"FİYATLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek "Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum'a talep çok arttı. Sadece Bodrum'a değil diğer kıyı kentlerine de çok arttı. Bodrum bu konuda 1'nci sıradaki kent. Bodrum'da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız. O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerini zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Buda ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzında kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum'daki mevcut konut stoku 2'inci komutlarla beraber yeterli. 144 bin civarından komut var Bodrum'da buda doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum'da maksimum ağırlığı budur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN