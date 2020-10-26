Bakan Soylu, kadın muhtarları makamında ağırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu, kadın muhtarları makamında ağırladı

26.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:01
Bakan Soylu, kadın muhtarları makamında ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtarlık Daire Başkanlıklarının kurulması ve bununla birlikte illerde vali yardımcılarının muhtarlarımız ile sürekli muhatap olmasına yönelik adımların atılması çok önemli" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtarlık Daire Başkanlıklarının kurulması ve bununla birlikte illerde vali yardımcılarının muhtarlarımız ile sürekli muhatap olmasına yönelik adımların atılması çok önemli" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlara muhtarlık ve köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kadın muhtarların sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirten Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'deki bin 98 kadın muhtarımızı temsilen bu salgın döneminde neredeyse tüm toplantılarımızı temsili bir şekilde yapıyoruz. Temsilen burada bulunan tüm kadın muhtarlarımızı İçişleri Bakanlığında görmekten memnuniyet duyuyorum. Bin 98 sayısı, geçmiş dönemlere bakınca yükselmiş bir sayı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha artacak bir sayı. Hem salgın döneminde ortaya koyduğunuz gayretlere hem muhtarlık görevini yerine getirirken hem de devletimizin, toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bu süreçte muhtarlarımız çok büyük fedakarlıklar ortaya koydular. Gerek filyasyon ekiplerinin yönlendirilmesi olsun, gerekse denetim ekipleri, gerekse Vefa grupları olsun her birinde ayrı ayrı hakikaten muhtarlar kurumunun nasıl bir kurum olduğunu, toplumla nasıl bütünleştiğini, derdiyle dertlenebileceğini ortaya koydunuz. Sizlerin şahsında muhtarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim için önemli bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Soylu, "1933 yılında başlayan bu sürecin Türkiye'nin hem gelişmesi, hem ülkemizin demokratikleşmesi hem de toplumumuzun bütün kesiminin hem temsili hem de temsil edilmesi açısından önemli bir noktası olduğunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten kadın muhtarlarımızın çok ciddi bir özverisi söz konusu. Bunu hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de geçmiş dönemde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızın özlük hakları için atmış olduğu adımlar muhtarlarımız nezdinde önemli iyileştirmeleri oluşturdu. İnanıyorum ki bir taraftan muhatlarımızın ödeneklerinin, maaşlarının son dönemde önemli artışlar kaydetmesi, ardından sigorta meselesi ise en önemli meselelerden birisiydi. Bunun önemli ölçüde sağlanıyor olması, yine Muhtarlık Daire Başkanlıklarının kurulması ve bununla birlikte illerde vali yardımcılarının muhtarlarımız ile sürekli muhatap olmasına yönelik adımların atılması çok önemli. Bütün bunlarla birlikte yine önemli adımlar ve yenilikler yapıldı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bakan Soylu, kadın muhtarları makamında ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Erol Bulut Vitor Hugo Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu, kadın muhtarları makamında ağırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 20:04:30. #1.15#
title