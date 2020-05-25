Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
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Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne 10 bayramdır oğlunun yolunu gözlüyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetindeki anneyi telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı Bakan Soylu: "Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için...

25.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:33

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne 10 bayramdır oğlunun yolunu gözlüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetindeki anneyi telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı

Bakan Soylu: "Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir'i telefonla arayarak, bayramını kutladı. Bakan Soylu "Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz. Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçiriyor. Diğer aileler gibi kısıtlama nedeniyle ramazan bayramını evinde karşılayan ve oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, 10 bayramdır oğlunun hasreti çekiyor.

"Oğlum olmadan, bayramlar benim için zehir gibi geçiyor"

Oğlunun fotoğrafını oturduğu koltukta yanına bırakan anne Demir, oğlunun 5 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum kayıp olduktan 3 yıl sonra beni aradı, üzerine mazot döküldüğünü hasta olduğunu ve ağlayarak gelin beni kurtarın dediğini söyledi. O günden bugüne hiç haber alamadım oğlumdan ve 10 bayramdır kendisini göremedim. Bizim için bayramlar zehir gibi geçti. Dün bayramın ilk günüydü oturdum oğlumun fotoğrafına bakarak ağladım. Ağlarken oğlumu düşünüyordum ve acaba ne yiyor, ne içiyor, ne giyiyor diye ve bayramın ilk günü zehir gibi geçti. Ben oğlumu çok özlemişim çok, keşke şimdi onu göreydim ve keşke şimdi çıkıp eve gelseydi. Beni duyuyor ise, kendine sesleniyorum. Aziz oğlum gel eve, ağabeylerin kardeşlerin seni çok özledi. Aziz gel eve babam benim seni çok özledik" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, aileyi telefonla aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, anne Güzide Demir'i telefonla arayarak bayramını kutladı. Bakan Soylu, "Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz. Bu vesile ile eşimde yanımda sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Siz bu ülke için büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Anne Demir'de, Bakan Soylu'ya telefonla aradığı için teşekkür ederek bayramını kutladı.

Başkan Beyoğlu, ailenin bayramını kutladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da görüntülü arayarak ailenin bayramını kutladı ve yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu her zaman ailelerin yanında olduklarını ve sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Kaynak: İHA

Manşet

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