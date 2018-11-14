Bakan Selçuk: "409 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından yararlandı"

ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2018 yılının ilk 10 ayında ise yaklaşık 409 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından, iş başı eğitim ve girişimcilik eğitim programlarından yararlandı. Bu programlarımızla iş gücümüzün hem bugünün hem de geleceğin meslekleri için hazırladık işverenlerimizi de nitelikli çalışanlarla kavuşturmayı amaçladık" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Deutsche Zusammenarbeit (Alman İşbirliği) ve GİZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) destekleriyle 2018 yılı iş gücü piyasası araştırması yapıldı. Araştırma neticesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla "Türkiye 2018 Yılı İş gücü Piyasası Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, dünyanın ekonomik gelişmeler ve iş gücü piyasaları açısından önemli bir değişim ve dönüşüm süreci geçirdiğini kaydetti. Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesi arasında istikrarlı bir büyüme hızı yakaladığını ifade eden Selçuk, bu gelişmenin istihdam ve iş gücüne de yansıdığını aktardı. Milli istihdam seferberliği kapsamında bir yıl gibi kısa bir sürede bir yaklaşık buçuk milyon vatandaşa iş ve AŞ desteği sağlandığını dile getiren Selçuk, hız kesmeden seferberliğin ikinci fazının gerçekleştirilmeye devam edileceğini söyledi.

İŞKUR tarafından 2002 yılında sadece 24 bin kişinin özel sektöre yerleştirildiğini belirten Selçuk, 2017 yılında tarihi bir rekora imza atılarak 1 milyonu aşkın vatandaşın işe yerleştirildiğini aktardı. Selçuk, "İş gücü piyasasının en önemli sorunlarından birisi de arz ve talep uyumsuzluğu. Sektör temsilcilerimizin nitelikli çalışan bulamama yönündeki sitemlerinizi işitmekteyiz. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bu iş gücü piyasa araştırmaları ile biz amaçlıyoruz ki, sektörün talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkartalım, aynı zamanda gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirebilirim. Bu gayretlerimiz ile 2017 yılında 509 bine yakın vatandaşımızı aktif iş gücü programlarından yararlanılarak mesleksizlik ve vasıfsızlık sorunu ile mücadele etmeye çalıştık. Bu kapsamda 2018 yılının ilk 10 ayında ise yaklaşık 409 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından, iş başı eğitim ve girişimcilik eğitim programlarından yararlandı. Bu programlarımızla iş gücümüzün hem bugünün hem de geleceğin meslekleri için hazırladık işverenlerimizi de nitelikli çalışanlarla kavuşturmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

Selçuk, aktif istihdam programlarının sağlanabilmesi, piyasadaki eğilimlerin belirlenmesi ve yön verilebilmesi açısından bu araştırmanın geleceğe ışık tutacağının altını çizdi.

"Nitel araştırmalara yönelmek durumundayız"

Programda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise, İŞKUR'un 90 bin iş yerinde iş ve meslek danışmanları tarafından bir taraftan danışmanlık hizmeti verildiğini, diğer yandan da iş gücü piyasasının nabzını tespit ettiğini aktardı. Yapılan çalışmalar neticesinde işverenlerin 40.6'sının nitelikli çalışan aradığını paylaşan Uzunkaya, bu kapsamda İŞKUR'un iş gücü piyasasındaki meslek eğitim kurslarına, işbaşı programlarına, mesleki beceri geliştirme programına yöneldiğini ifade etti. Diğer yandan bu verilerin Türkiye'de hangi ilde, hangi sektörlerde ne kadar elemana ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini değerlendiren Uzunkaya, "İŞKUR klasik bir istihdam kurumu olmanın ötesinde, dünya istihdam politikalarına yön verebilecek kadar ciddi bir noktada. Bu araştırmalar nicel bir araştırma, biz biliyoruz ki sadece nicel araştırmaları yapmakla sonuca varmamız mümkün değildi. Bu araştırmaların neticesinde nitel araştırmalara da yönelmek durumundayız. İl bazlı raporlar yapmak durumundayız" diye konuştu.