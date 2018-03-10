Bakan Sarıeroğlu: "Kadınların İş Gücüne Katılma Oranı Yüzde 33,8'e Yükseldi"

Türkiye'de kadın çalışmaları konusunda devrim yapıldığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, "Çalışma hayatında kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 20'lerdeyken şuanda yüzde 33,8 oranına yükseldi, 2023 yılında hedefimiz yüzde 41" dedi.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları 5. Kongresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın katılımı ile gerçekleşti. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezin'de gerçekleşen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının sinevizyonda gösterilmesi ile başladı.

Türkiye'nin önemli bir süreç yaşadığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, "Dünyada taşların tekrardan yerinden oynandığı ve bölgemiz ile ülkemize yönelik büyük planların yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda hem bölgemizde güvenliği sağlamak hem sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terörle ilgili koridoru yok etmek hem de Fırat Kalkanı'nda gerçekleştirdiğimiz gibi temizlik operasyonları yapıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin dönüşüne zemin oluşturacak ortamı hazırlamak için meşru bir hakkımızı kullanıyoruz. Orada sığınaklar yapılmış, tüneller kazılmış. Biz bu hazırlıkların ne için yapıldığını biz çok iyi biliyoruz. Bu süreci başarı ile üstesinden gelerek atlatacağız" dedi.

"Dünyada tüm hesaplar şuanda ülkemizin geçeceği 2019 seçimi üzerine yapılıyor"

2019 seçiminin çok önemli bir milat olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Dünyada tüm hesaplar şuanda ülkemizin geçeceği 2019 seçimi üzerine yapılıyor. Önümüzde 3 tane sandık var. Hem belediye başkanlarımızı hem milletvekillerimizi hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ilk başkanı seçeceğiz. Oda inşallah Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bu seçimleri sadece yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi olarak düşünemeyiz. Bu kadar planların yapıldığı bir düzende bizim dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku salacağımız bir 2019 olacak inşallah. 2019 seçimleri bir daha Türkiye üzerinde oyun oynanılmayacağını, Türkiye üzerinde dizayn yapılamayacağını tüm dünyaya göstereceğimiz bir milat olacak. 2019 seçimlerinde gerçek anlamda millet ve devletin buluşması gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında hedefimiz yüzde 41"

Türkiye'de kadın çalışmaları konusunda devrim yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Bu devrim cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşti. Türkiye'de eskiden kadının adı yok derlerdi şimdi hem kadınların adı hem de kendiler var. Çalışma hayatında kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 20'lerdeyken şuanda yüzde 33,8 oranına yükseldi. 2023 yılında hedefimiz yüzde 41. Biz 'analıkta hak çalışmakta hak' diyoruz. Kadınlarımızın iş ve aile yaşamı arasında sıkışık kalmalarını istemiyoruz. Çalışma hayatına girmek için önünde bazı engeller varsa bunu aşacak bazı mekanizmaları devreye sokuyoruz. Kadınların güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Çalık: "Türkiye'yi Almanya'ya şikayet edenlerin yerli ve milli olabilme ihtimali var mı"

2019 seçimlerinin yaklaştığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "2023 hedefleri için, 2053 hedefleri için 2071 hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki en önemli viraj 2019 virajı bu virajı hep birlikte alacağız. Milli ve yerli duruşuyla bir cumhur ittifakı kurulmuş vaziyette. Milli ve yerli vatanını, bayrağını devletini seven demek ve devleti, vatanı için gözünü kırpmadan toprağa gide bilmek demek. Cumhur ittifakına karşı olan siyasetçiler var. Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenlerin duruşu milli olabilir mi, Türkiye'yi Almanya'ya şikayet edenlerin yerli ve milli olabilme ihtimali var mı? CHP'nin genel müdürü iki zümredir yurt dışına Türkiye'yi şikayet ediyor. Milli ve yerli duruşu olan AK Parti ve MHP'nin yapmış olduğu cumhur ittifakına kendi çapında milletvekilleri cevap veriyor, 'Bu ittifakın adı Şeytan ittifakı' diyor. CHP'li yöneticiler, milletvekilleri İstanbul'da il başkanı yaptıkları bir kadın var. Onun söylediği sözler bile içlerinde ne kadar şeytanın yaşadığını herkese gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Metin Bulut ve diğer protokol üyeleri ile partililer katıldı. - ELAZIĞ