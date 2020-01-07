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Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde...

Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması Bakan Pekcan'ın açıklamaları Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplamasıBakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme...

07.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:55

Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması

Bakan Pekcan'ın açıklamaları

Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri

Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması

Bakan Pekcan: " Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde yetkilendiriyoruz."

ANKARA - (AA) -Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde...
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