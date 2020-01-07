Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde...
Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması Bakan Pekcan'ın açıklamaları Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplamasıBakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme...
Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması
Bakan Pekcan'ın açıklamaları
Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri
Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması
Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde yetkilendiriyoruz."
ANKARA - (AA) -Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak etti.