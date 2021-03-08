Bakan Pekcan: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34'e ulaştı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemizde son 15 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış, işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244...

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemizde son 15 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış, işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından videokonferans yöntemiyle düzenlenen 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katıldı. Programa Bakan Pekcan ile birlikte büyükelçiler, TİM Başkanı İsmail Gülle, kadın girişimciler ve ihracatçılar katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, katılımcıların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların ekonomik hayata etkin ve eşitlikçi bir şekilde katılımı konusunun, bir gün değil; her gün üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus olduğunu söyledi.

Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Pekcan, "Afrika stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında yalnızca 2,1 milyar dolar iken, bu rakam 2020 yılında 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Hep birlikte, çalışmalarımızı sürdürerek, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Karşılıklı kazanç temelinde çok daha yüksek ticaret rakamlarına erişebileceğimize inanıyorum" dedi.'AFRİKA'DAKİ PAZAR PAYIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ'Afrika ülkeleri ile ticarette lojistiğin taşıdığı önemin de bilincinde olduklarını kaydeden Pekcan, geçen ekim ayında Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını hatırlatarak, şöyle dedi: "Bu çerçevede, özel sektör kuruluşlarımız öncülüğünde, Afrika'daki önemli noktalarda ülkemiz ihracatçılarına hizmet edecek lojistik merkezlerin kurulmasını ümit ediyoruz. Kurulacak bu merkezlere gerekli mali ve teknik destekleri sağlıyor olacağız. Öte yandan, Türkiye'nin kıtadaki prestiji ve olumlu imajından güç alarak gerçekleştirdiğimiz, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumlarını düzenlemeye devam edeceğiz. Afrika'daki pazar payımızı her geçen gün geliştirip çeşitlendireceğimize dair inancımız tamdır. Hem milli gelir hem de nüfus büyüklüğü itibarıyla Afrika'nın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Nijerya, Güney Afrika, Kenya ve Tanzanya ülkelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz bu sanal heyetimizi de hedeflerimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz."'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 34'E YÜKSELDİ'Günün anlam ve önemine binaen kadınların ticari hayattaki rolleriyle ilgili birkaç hususa da dikkat çekmek istediğini ifade eden Pekcan, şunları söyledi: "Ülkemizde son 15 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış, işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir. Özellikle son 15 yıldaki gelişim sevindirici olmakla birlikte; Türkiye gibi büyük hedefleri olan; dünyanın en gelişmiş ve en üst gelir grubu ülkeleri arasına girmek için kararlılıkla mücadele sergileyen Türkiye için; kadınlarımızın ekonomik faaliyetler içinde daha aktif olmalarını temin etmemiz gerekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası iş birliğinde hazırlanmış olan Kadın ve Ticaret 2020 Raporuna göre; gelişmekte olan ülkelerde kadınların; dış ticaret yapmayan firmalarda iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu; dış ticaretle uğraşan firmalarda ise bu oranın yüzde 33'e çıktığı görülüyor. İşte bu noktada, uluslararası ticaretin ve kadın iş gücünün birbirini destekleyen faktörler olduğunu görebiliyoruz."'KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların ticarete atılmalarını ve ihracatçı aileye katılmalarını arzu ettiklerini ve bu doğrultuda da pek çok çalışma ve proje yürüttüklerini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: "Özellikle kadınlarımızın eğitimi, donanımlarının artırılması ve birbirleri arasında network oluşumuna yönelik 'Export Akademi' gibi, 'Girişimci Network Platformu' gibi yenilikçi ve uluslararası ölçekte takdir kazanan projeler ortaya koyduk ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin kadınımıza doğrudan ulaştık. Ayrıca, 'Sanal Ticaret Akademisi', 'Kolay İhracat Platformu', 'E-Ticaret Akademisi' gibi kadınlarımıza yol gösterici mahiyette pek çok online dijital platformu hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerine sağladığımız hibe destekleri ve Eximbank finansman imkanları gibi imkanlarla kadın girişimcilerimizin yanında olduk; olmaya devam ediyoruz. Bu ve benzeri projelerimizi; çalışmalarımızı, gelecek dönemde de sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı