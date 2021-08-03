Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava...
Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava aracına ulaşıldığını belirtti.
Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava aracına ulaşıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz