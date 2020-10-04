Bakan Pakdemirli rehabilite edilen yaban hayvanlarını doğaya bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2012'den bu yana 30 bin civarında yaban hayvanının rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını belirterek, "Gerek yaban gerekse sokak hayvanları olsun hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2012'den bu yana 30 bin civarında yaban hayvanının rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını belirterek, "Gerek yaban gerekse sokak hayvanları olsun hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle tedavileri tamamlanan ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla üretimi yapılan keklik, sülün, şahin, doğan, çakal, sincap gibi yaban hayvanlarını Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda doğaya bıraktı.

Pakdemirli, daha sonra yaptığı konuşmada, hayvan bakımevlerine yüzde 40 destek verdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda bugüne kadar da 70 yerel yönetim içinde kabaca 36 milyon lira destek verdik. Bunu da bugünkü değerlere çekecek olursak kabaca 100 milyon lira civarında bir desteğimiz oldu." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, kısırlaştırma çalışmaları kapsamında belediyelere hayvan başına 65 lira destek sağladıklarını dile getirerek, "Bugüne kadar bu alanda da 16 milyon lira civarında bir destek var. Bunu da bugünkü değerlere çekecek olursak en az 3 misli sayılabilecek derecede desteğimiz var." diye konuştu.

"Türkiye'de yaban hayatında 3 bin civarında fotokapan var"

Bakan Pakdemirli, 2012'den bugüne kadar da 30 bin civarında hayvanın tedavi ve rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaban hayatında 3 bin civarında fotokapan var. Bunları izliyoruz ve bu fotokapanlarla ilgili de sürekli olarak yatırım yapıyor, gelişen yeni teknolojileri takip ediyoruz. Eskiden bunlardan canlı yayın almak mümkün değilken şimdi yeni teknolojiler sayesinde canlı olarak da görüntü almak söz konusu olabiliyor. Bunların kaçak avcılardan korunma ve yaban hayatını koruma stratejilerini belirleme açısından bize çok büyük faydası oluyor."

"2003-2020 döneminde 3 bin 151 yaban hayvanı ürettik"

Bakan Pakdemirli, 2019-2020 kış sezonunda yaban hayatını korumak ve çetin şartlarda yeterli besin maddesi bulamayan hayvanlar için doğaya 554 ton yem bıraktıklarını aktararak, bu yıl da sahaya en az bin ton yem bırakmak istediklerini söyledi.

Hayvan üretim merkezlerine ilişkin bilgiler de paylaşan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"12 adet memeli hayvan üretim merkezimiz var. Burada yaban koyunu, ceylan, kızıl geyik türlerini üretiyoruz. 2003 ile 2020 arasında da 3 bin 151 adet yaban hayvanı ürettik. Doğal popülasyonu da destekledik. 8 kanatlı hayvan üretim merkezimizde de 2020'de 107 bin kekliği doğaya salmış bulunuyoruz. 3 alabalık üretim merkezimiz de var. Burada da 2020'de 4,5 milyona yakın alabalığı doğaya salmış bulunuyoruz."

"Orman yangınlarıyla yaban hayatı da kayboluyor"

Pakdemirli, "Bakanlığımızın görevleri çerçevesinde gerek yaban hayvanları olsun gerek sokak hayvanları olsun hayvanlarımızı korumaya onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl yaşanan birçok orman yangında kaybolan bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatının da kaybolduğunu belirten Pakdemirli, ormanlara ayrı hassasiyet göstermek gerektiğine işaret etti.

Pakdemirli, mevsim itibarıyla orman yangınlarının yavaş yavaş geride bırakıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bundan sonra hafta sonları hep birlikte akın ettiğimiz bu yerlerin kullanımı konusunda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece ağaçlara değil buradaki yaban hayatına da bir zarar vermek söz konusu olabiliyor. Hayvanlarımıza ve hayvanlarımızın haklarına da bu anlamda dikkat çekmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk KARAASLAN