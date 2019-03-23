Bakan Pakdemirli: "Chp Ne Yazık Ki Proje Partisi Olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadan, atadan kalma oy alışkanlıklarıyla sandığa gitmememiz gerekiyor. CHP bugün ne yazık ki bir proje partisi olmuş durumdadır. Bu projenin adı da Türkiye'yi ortadan ikiye yarma, bölme projesidir." dedi.

Pakdemirli, İzmir'de bir otelde düzenlenen Rumeli-Balkan Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir göçmen olduğunu söyledi.

İzmir seçmeninin artık projesi olanla olmayanı ayıracağını ve ona göre oy vereceğini belirten Pakdemirli, "İzmir, bir de şuna uyandı; artık CHP Atatürk'ün kurduğu parti değil. İzmir bunun farkına vardı. Bakın meclis üyesi listelerine terör örgütü PKK onaylı 27 meclis üyesi adayı var. Bizim aramızdan hep bayrağını seven insan çıkar. Atatürk tek bir parti tarafından sahiplenilecek biri değildir." diye konuştu.

Bugün CHP'nin ortaklık yaptığı partilerin tek bayrağı kabul etmediğini dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'nin yanında Kürdistan diyorlar mı? Kürdistan diye bir ülke var mı? Bu dönem adresiniz belli. Anadan, atadan kalma oy alışkanlıklarıyla sandığa gitmememiz gerekiyor. CHP bugün ne yazık ki bir proje partisi olmuş durumdadır. Bu projenin adı da Türkiye'yi ortadan ikiye yarma, bölme projesidir. Bu hassasiyetle göçmen kardeşlerimin oy vereceğinden yüzde 100 eminim." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şehre bir CEO seçiyorsunuz. 3 tane sığır gütmemiş insanlara bu şehri emanet etmeyin. Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ama bugün itibarıyla İzmir bitmiş durumda. Daha evvelden belediyecilik tecrübesi olan, İzmir'i bilen iş insanına İzmir'i emanet etmemiz lazım. 'Bizim paramız var' diye övünüyorlar. 'Borcumuz yok' diye övünüyorlar. Ben bankacılık da yaptım. Bir bankanın yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Bilançoya baktığım zaman o bilanço bana her şeyi anlatır. İzmir'in bilançosuna baktığım zaman bankacılık terimiyle tembel bilanço. Yani İzmir'i yönetenler yeterince yatırım yapmamışlar. Gelecekteki insanlardan bugünkü İzmir'i ipotek almışlar. Başta İzmirli ve göçmen kardeşlerim olmak üzere bu konuda bize destek olacaklarından eminim."

Konuşmasının ardından Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler tarafından Bakan Pakdemirli'ye Evlad-ı Fatihan Beratı verildi.

Selimler, 2019 Yılı Evlad-ı Fatihan Beratı'nı Pakdemirli'ye vermekten dolayı onur duyduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli de "Bakanlığımın ilk gününden beri aldığım en önemli berat. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA