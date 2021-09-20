Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddialarına yanıt: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 Ağustos'ta sıfır otomobillere ÖTV indirimi yapılmıştı. 0 kilometre otomobillerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşanırken bu rakamların bayilerdeki araç satışlarına yansıtılmadığı öne sürülmüştü. Bu şikayetler üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu bayiler için denetim talimatı vermişti. Olay tazeliğini korurken sosyal medyada paylaşılan bir video ise gündem oldu. Videoda, bayi stoklarında olmadığı söylenen Honda marka yüzlerce aracın bir tarlada bekletilmesi dikkat çekti.

BAKAN MUŞ, KONUYA EL ATTI

Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti.

"KİRALANMAK ÜZERE BEKLETİLDİĞİ BİLGİSİ ALINDI"

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."