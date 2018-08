Bakan Kurum: "Kampanya 29 Ağustos'ta Başlayıp 31 Ekim'e Kadar Sürecek" (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanyaya ilişkin, "Projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta bir yüzde 10 indirim yapacaklar. Eğer 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak, 450 bin liraya fiyat bir inecek. Peşinat yüzde 10 minimum peşinat alınacak." dedi.

Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanya ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, gayrimenkul sektörünün Türkiye'nin ekonomik şartlarında üzerine düşeni her zaman yerine getirdiğini belirtti.

"Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasının bir fedakarlık kampanyası olduğunu ifade eden Kurum, "Burada önemli olan şu birlik ve beraberlik içerisinde yaptığınız her şey sizi daha yukarıya taşıyor. Burada da bu birlik ve beraberliği görüyoruz. Adeta milli ve yerli bir duruş sergileniyor. Ekonominin daha da ileriye gitmesinde inşaat sektörü her zaman önemli olmuştur ve devam edecektir .İnşaat sektörü olarak da yapılması gereken tüm fedakarlığı bugün sektör olarak yapıyoruz. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızla bu fedakarlık noktasında üzerine düşen neyse yerine getirecektir. Biliyorsunuz ülkemizi ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya. Biz güçlü bir ülkeyiz. Ne kadar zor şartlar altında olursa olsun ülkemiz büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşı milyonlarca vatandaşlarımız dövizlerini bozdurarak milli bir duruş sergiledi. Tüm vatandaşlarımıza bu iradelerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurum, kampanyanın gerçek bir fedakarlık kampanyası olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 100 bin bağımsız bölümü içeriyor ve yine stoklarla sınırlı. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar stokla kampanya dahilinde projeler satılacak. Başka İstanbul ve Ankara olmak üzere Anadolu'nun tüm illerinde derneklerimizin ve konfederasyonumuzun bağlı olduğu hemen hemen bütün inşaat firmalarının da katıldığı, katılacağı süreç içerisinde bir kampanya olarak gerçekleşecek." dedi.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kampanyanın özü şu, projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta bir yüzde 10 indirim yapacaklar. Eğer 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak, 450 bin liraya fiyat bir inecek. Peşinat yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün bu diyelim ki dövizle yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize artış geldi, altına artış geldi bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yanısımasının verdiği peşinat kadar yansımasını daire bedelinden düşülecek. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yine 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Geriye kalan 120 aylık tutar için ise aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60'lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, idarelerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Bu da dairenin totaline baktığınızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2'lerde olduğunu düşünürseniz çok büyük bir fedakarlık var."

Aldığı dairenin borcunu 6 ay veya 1 yıl içerisinde kapatmak isteyenlere de avantajlar olduğunu dile getiren Kurum, banka ve kefaletin olmamasının da yüklenicilerin ve sektörün yaptığı bir fedakarlık olduğunu söyledi.

Kurum, projenin büyük bir fedakarlık örneği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşların gayrimenkulün gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum, dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre bir değer alamında hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Tabi bu duruş bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık süreciyle devam eden, şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde bu milli duruş, bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor, rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil, bugün fedakarlık günü. Bunu daha önce vatandaşlarımız dövizlerini bozdurarak gösterdiler, şu anda da bakanlığımız ve devletimiz, sektörümüz, sektör temsilcilerimiz de bu duruşu net bir şekilde gösteriyorlar. Vatandaşımız her zor süreçte devletinin. milletinin yanında oldu, her zaman 'Vatan sağolsun. Devletimiz bir olsun, beraber olsun' dedi. Bu da çok önemli bir duruş. Biz böyle durduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizim bileğimizi kimse bükemez ve bükemeyecektir."

Hazırlanan 100 gülük eylem planınında bakanlık olarak 39 eylemlerinin olduğunu belirten Kurum, "Bu gibi kuşatmalar daha çok olacaktır. Ancak biz bu duruşu sergilediğimiz sürece inşallah ekonomimiz büyüyerek devam edecektir. Bizim bu kararlığımız olduğu sürece 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda azimle, kararlılıkla devam edecceğimizi tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Emlak Bankası için çalışmalar devam ediyor"

Kurum, şöyle devam etti:

"Amerikan menşeli ürünlerin kullanılmayacağını, Emlak Bankası'nın kurulup, ithal ikameli malların yerli üretimde katkı sağlaması adına bankaca çalışma yaptığımızı, yine Emlak Bankası ile sektöre ve gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz. İnşallah bunu da çok kızsa zamanda kurup hem vatandaşlarımızın faydalanacağı hem de sektörün faydalanacağı bir banka olması yolunda hızlı adımlarımız var, inşallah yıl sonuna da bu süreci tamamlayacağız."

Kurum TOKİ'nin borcunu ödeyene indirim kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Bu da yaklaşık yüzde 24'lük bir indirim kampanyası. Bu da yine devletimizin vatandaşımız adına gösterdiği fedakarlığın yine net bir ifadesidir." dedi.

"Kampanya 29 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek"

Bakan Kurum, kampanya kapsamındaki fiyatlandırmayı örnek tablolar eşliğinde göstererek, bilgilendirmede bulundu.

Kurum, bir soru üzerine, kampanyanın 29 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar süreceğini belirterek, kampanyadaki stok sayısına ilişkin de "Bu kampaya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabii bunu inşallah sektör temsilcilerimiz artıracaktır. Bunun sözünü de alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yabancıların mülk edinmesine yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, "Buna ilişkin bir çalışma var. Süreç içerisinde detaylar belli olabilir. Şu anki şartlar belli. Bu şartlarda evet dolar kuru arttı, neticede bu alıcı lehine bir durum. Dolayısıyla onların maliyeti düştü. Onların gözünde zaten bir değer düşüşü var. Ama yine bir çalışma var. İnşallah detayları ileri ki süreçte ilgili bakanlıklarımızca açıklanır. Buna ilişkin en azından hizmetin hızlandırılması noktasında ilgili bakanlıklarımız çalışıyor. Biz de sektör olarak takibini yapıyoruz. İnşallah süreç içerisinde açıklanacaktır."

Murat Kurum, kampanyaya katılan konutlarda fiyat sınırlamasının olup olmadığının sorulması üzerine, hiçbir sınırlama olmadığını belirterek, "Ancak şunun takibini yapacağımızı buradan yine vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. 'Kampanya başladı fiyat artıralım, satıldı fiyat artıralım' söz konusu değil. Bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse, bu şartlar ve fiyatlarda yüklenicelerimiz bunu gerçekleştirecek. Bunun takibini de biz inşallah yapacağız. Fiyat konusunda bir limit yok." diye konuştu.

"Faiz yükünü sadece konut şirketleri mi karşılayacak?" şeklindeki soru üzerine de Kurum, bu projelerin bir çoğunun bakanlığın ilgili birimleriyle iç içe yapıldığını belirterek, bir proje ya da kampanya söz konusu olduğunda bakanlığın ilgili kuruluşlarının da üzerine düşen fedakarlığı yapacaklarını, el birliği içerisinde hem devletin hem sektörün hem de vatandaşın katıldığı bir kampanya olduğunu söyledi.

"Vatandaşın korunması noktasında çalışmalarımız olacak"

"Bakanlık olarak üretilen konutlarla ilgili çalışmalar yapılıyor ancak üretim aşamasında ya da üretilemeyen, özellikle kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili bakanlık ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyor?" şeklindeki soruyu da Kurum, şöyle yanıt verdi:

"Bizim sektörümüzle alakalı iki tür problem var. Bir önümüzdeki problem, bir de süreçte yaşamak istemediğimiz problemler. Biz bakanlık olarak bu problemleri ilk önce bundan sonra en azından hatayı en aza indirecek değişiklikler yapacağız. Bunu da inşallah Meclis'imizin açılmasıyla birlikte teklifleri gönderip, kanunlaşması noktasında mücadelemizi vereceğiz. Bir kere bundan sonra en azından teknik, mali yeterliliği olan firmaların bu işlere girmesi noktasında şartlarım olacak. Bu şartları getireceğiz Vatandaşın korunması, mağdur olmaması noktasında çalışmalarımız olacak. Bu düzenlemeler yapacağız. Vatandaşımız tarafından da bakıldığı zaman, bu işi yapabilecek muhattaplarla görüşmesi gerektiğini de net biçimde bilmesi gerekiyor. Yani 'Bir birim fazla vereyim, bir bir metre kara fazla alayımdan' bu işi yapabileceğine inandığımız yapılarla çalışması kentsel dönüşüm açısından büyük önem arz ediyor. Bu önemli bir konu. Diğer taraftan mevcut işlerle alakalı süreç gidiyor bu şekildeki kampanyalarla, hem faiz hem kampanya destekleriyle. Ki inşallah ileriki süreçte yine sektörümüze katkılar sağlanacaktır. Bu katkılarla birlikte de inşallah mevcut işlerimizi de sağ sağlim bitireceğiz. İleriki süreçte de aynı hataları yapmamak üzere değişikler yapacağız."