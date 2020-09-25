Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)
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Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)

25.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:19
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)

BAKAN KOCA, HEMATOLOJİ BÖLÜMÜNÜ ZİYARET ETTİÇeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünü ziyaret etti.

BAKAN KOCA, HEMATOLOJİ BÖLÜMÜNÜ ZİYARET ETTİ

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünü ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden Bakan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve hepsine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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