Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (2)

BAKAN KOCA, HEMATOLOJİ BÖLÜMÜNÜ ZİYARET ETTİÇeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünü ziyaret etti.