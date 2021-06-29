Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor

Son Kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12'ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" demişti. Bu açıklamanın ardından müzisyenler kararı tepkiyle karşılamıştı. Konuya ilişkin Bakan Koca, müjdeyi vererek, "'Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' dedi.