Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
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Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son Kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12'ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" demişti. Bu açıklamanın ardından müzisyenler kararı tepkiyle karşılamıştı. Konuya ilişkin Bakan Koca, müjdeyi vererek, "'Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU KISITLAMA DA KALKACAK"

Gece 24.00'ten sonraki müzik kısıtlaması getiren düzenlemeye ilişkin Bakan Koca, ''Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor

KISITLAMA GECE 24.00'E ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşmede bir sonraki aşamada uygulanacak tedbirleri açıkladığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12'ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" demişti.

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Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
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Servet Uzun
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