Bakan Koca: İran'dan hastalık belirtisi olan yolcuları almıyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada pozitif sonuç çıktığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Buna ilişkin sınır kapılarında tedbirleri artırdıklarını belirten Bakan Koca, "İran'dan ateşi olan, hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeriye almamaya başladık" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Koca, İsrail dahil olmak üzere 31 ülkede koronavirüsün görüldüğünü, toplam vaka sayısının 796 bin 775'e ulaştığını söyledi. Bakan Koca, 2 bin 249 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 99,6'sının Çin'de olduğunu, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısının 19 bine yaklaştığını bildirdi.

'İRAN'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'Bakan Koca, erken dönemde alınan etkili tedbirler ile bugüne kadar hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarını; ancak İran'da görülmesinin önemli bir gelişme olduğunu anımsattı. Bakan Koca "Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulumuz İran gündemiyle dün ve bugün iki toplantı yaptık. Durumu yakından takip ediyoruz. İran makamlarıyla ilgili tüm kurum kuruluşlarımızla görüşmeleri gerçekleştirdik. İran Sağlık Bakanı Said Nameki ile bir saat telefonda görüştük. Türkiye'nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu ifade ettim. Bakan İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada pozitif sonuç çıktığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu süreci şeffaf götürmek istediklerini ifade ettiler. Türkiye olarak tanı kiti dahil olmak üzere yardım etmeye hazır olduğumuzu ve bilim kurulumuzun varlığını bu çerçevede bir bilim heyeti ile de istenirse destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim" dedi.'HASTALIK BELİRTİSİ OLAN YOLCULARI ALMAMAYA BAŞLADIK'Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile görüşmesinde virüsün Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiğini aktararak şöyle konuştu: "Diğer bölgelerde özellikle sınırımıza yakın Tebriz ve batı bölgesinde görülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu; ama bunların da Kum kenti temaslı olduğunu ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyonun bulaştığını ifade ettiler. İran ile bu dönemde kara hudut kapılarımız Ağrı- Gürbulak, Van- Kapıköy, Hakkari- Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısında da tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim. Özellikle sınır kapılarımızda valilikler ve sınır teşkilatımız bilgilendirilmiş, eğitimleri tamamlanmıştır. 24 saat bu hudut kapılarında sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları pasaport kontrolünden önce sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Dünden bu yana ateşi olan, hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeriye almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeriye almamış olduk."'ÜLKE İÇİNDE ADRES BİLGİSİ OLMAYANLARI ALMAYACAĞIZ'Bakan Koca, pazar gününden itibaren sağlık raporu olmayan ve virüsün görüldüğü Kum kentine 14 gün içinde uğrayanların sınır kapılarından geçemeyeceğini bildirerek "Bu süreçte ülke içinde de adres bilgileri ve iletişim bilgileri olmayan kişiyi de almamayı, yani her birine bir kart doldurulup hem iletişim bilgilerini hem de adres bilgilerini almayı, Kum kentinde veya son 14 günde buraya uğramış kişileri de bu süreçte almayı düşünmediğimizi ifade ettik. Pazar akşamında devreye girecek. 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız. Sınır kapılarında yolculara İngilizce ve Türkçe bilgilendirme broşürleri veriliyordu. Bugünden itibaren Farsça olarak da dağıtım yapılacak. İran Sağlık Bakanı ile görüşmemizde özellikle bu süreçte yakın bir işbirliği içinde Kum kentinde gelenlerin daha hassasiyetle veya ülkeye girişinin yapılmamasının altını çizerek bu işbirliğimizi sürdüreceğimizi ifade ettik. Ancak hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa hangi tedbirlerle nasıl almamız gerektiğinin gayretinde oluruz. Yalnız bırakmayız" diye konuştu.'VAKA TESPİTİ OLURSA ALINACAK ÖNLEMLER'Bakan Koca, talep üzerine Çin'e tekrar tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndereceklerini kaydederek "COVİD-19 ülkemizde rastlanmadı, bulunmadı. Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı. Tedarik zincirimizin sağlam olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada endişe edilecek bir durumun olmadığını ifade etmek istiyorum. En son Rize'de şüpheli bir vaka vardı. Negatif çıktı sonuç. Şu an sonuç bekleyen karantinaya alınmış hiçbir vakamız olmadığını söyleyebilirim" dedi.'UÇUŞLARI İPTAL ETMEYİ GEREKTİRECEK DURUM YOK'Bakan Koca, sınır kapılarına termal kameraları da yerleştirdiklerini belirterek, "İran'daki durum yeni ortaya çıktı. Bu salgının nasıl bir seyir alacağını bilim kurulu yakın takip ediyor. Buradaki seyir farklılaşır ve diğer bölgelere yayılım içinde olur, bu anlamda sayı giderek artarsa başka tedbirler almamız gerekebilir. Bu noktada da temkinliyiz, hazırlıklıyız. Şu anda uçuşları iptal etmeyi gerektirecek bir durum yok. Uçuşlarla ilgili de benzer sağlık taramaları başladı" diye konuştu.

