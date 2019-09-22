22.09.2019 16:56

- Bakan Kasapoğlu: "Spor yapan toplumlar, hem zihinsel hem de bedensel anlamda daha başarılı oluyorlar"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Gençlerimizi sporla yetiştirmemek için hiçbir bahanemiz yok"

"Asansör ve yürüyen merdiven alışkanlıklarımızı biraz daha gözden geçirmemiz lazım"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "Beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Spor yapan toplumlar, hem zihinsel hem de bedensel anlamda daha başarılı oluyorlar" dedi.

Etkinliğe eşi Betül Kasapoğlu ile katılan Bakan Kasapoğlu'na yürüyüş sırasında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaş, sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu ve genç gönüllüler eşlik etti.

Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başlayan yürüyüş Anıttepe Parkı'nda oluşturulan etkinlik alanında son buldu. Etkinlik alanında konuşan Bakan Kasapoğlu, amaçlarının spor kültürünü yaymak olduğundan bahsederek, "Çünkü spor yapan toplumlar, hem zihinsel hem de bedensel anlamda daha başarılı oluyorlar, birbirleriyle daha barışık, daha samimi ve daha sağlıklı bir toplum olmak için spor mutlaka yapmamız gereken ve sahip olmamız gereken bir alışkanlık. Bunun için her imkanımız var. Ankara'da havuzlarımızdan tenis kortlarımıza, yürüyüş alanları, basketbol, futbol alanlarına kadar herkes için yeteneğe ve ilgiye göre spor imkanı var" diye konuştu.

Tüm vatandaşları spor tesislerine davet ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Spor tesislerimizi 24 saat açık tutmaya başladık. O yüzden hiçbirimizin tesis yok, zaman yok bahanesi artık kalmadı. Tesislerimiz açık olduğu gibi en yakın olan tesislerle ilgili her türlü imkanda sizlerin isteğinde" dedi.

"1 milyon 200 binden fazla gencimizi spora yönlendirdik"

Gençlerin yarın ve bugün olduğundan bahseden ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan bir protokole değinen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi sporla yetiştirmemek için hiçbir bahanemiz yok. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığımızla önemli bir protokolü gerçekleştirdik. Okul öncesinden başlayarak okullarımızda, sınıflarımızda herkesi sporla buluşturmaya yönelik, kendi yetkinlikleri çerçevesinde yetenek sınavı yapıyoruz. Yeteneğine göre gençleri spora yönlendiriyoruz. 1 milyon 200 binden fazla gencimizi bu şekilde spora yönlendirdik. Bu yıl bu çalışmamız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kadınları toplumun öncüsü olarak nitelendiren Kasapoğlu, "Kadınlar bizim için çok önemli, spor için çok önemli, sportif başarı için çok önemli, sporun tabana yayılması için önemli o yüzden evde annenin çocuğunun elinden tutup spora götürmesi ve sporla ilgili tavsiyeleri, nasihatleri vermesi sadece çocuk için değil eşi içinde çok önemli" diye konuştu.

Asansör ve yürüyen merdiven alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Katları yürüyerek çıkmaya özen göstermeliyiz. Asansör ve yürüyen merdiven alışkanlıklarımızı biraz daha gözden geçirmemiz lazım. Ofislerde çalışan arkadaşlarımız toplantılarını masa başında gerçekleştiriyorlar ama bazen toplantıları yürüyerek gerçekleştirmek, tatlı bir yürüyüş yapmak hem disiplinden ödün vermeden hem de sporu mutlaka o gün gerçekleştirmek mümkün, bakanlık olarak bunları destekleyeceğimizi bugün vesilesiyle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan gençler, federasyonların ve derneklerin kurduğu alanlardaki programlara katılarak eğlendi.

Kaynak: İHA