Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Dilara Narin'e tebrik

23.10.2019 20:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Dilara Narin'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Romanya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Dilara Narin, kendi kategorisinde 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz, ayrıca silkmede kendisine ait yıldızlar dünya rekorunu da kırarak rekor derecelerine bir yenisini daha ekledi. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Dilara Narin'i tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer spor kardeşlerime de başarılar diliyorum."

Kaynak: AA