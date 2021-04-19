Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
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Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabını birincilikle bitiren dünyaca ünlü sporcu Mark Cavendish ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabını birincilikle bitiren dünyaca ünlü sporcu Mark Cavendish ile bir araya geldi.

Bu yıl 56. düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Bodrum - Kuşadası etabı ile sona erdi. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı. Organizasyonu yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyaca ünlü sporcu Cavendish ile bir araya gelerek sporcuyu tebrik etti.

"TÜRKİYE BANA UĞURLU GELDİ"

Bakan Kasapoğlu'nun tebriği karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyük Britanyalı sporcu, Türkiye'nin kendisine uğurlu geldiğini belirtti.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda başarılı sporcu Cavendish'in kazandığı 4 etap için bir sosyal sorumluluk projesini hazırlayacaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında gençlere bisiklet hediye edeceklerini ifade etti. Cavendish ise bu proje karşısında oldukça mutlu olduğunu ve elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

CAVENDİSH'E KONYA DAVETİ

Bakan Kasapoğlu Mark Cavendish'in eski bir pist bisikletçisi olduğunu da hatırlatarak, 35 yaşındaki efsane sprinter'ı, altı ay içerisinde Konya'da hayata geçirilecek olan Türkiye'nin ilk olimpik Veledrom'unun açılışına da davet etti. Cavendish takviminin uyması durumunda katılım göstermekten memnun olacağını belirtti.

(İHA)

Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Mark Cavendish ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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