Bakan Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Çalışmalarımızı elbette bugün çok önemli aşamaya getirdik. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyeti katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Çalışmalarımızı elbette bugün çok önemli aşamaya getirdik. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli yeni bir devrimi ortaya koyuyoruz ama bundan sonra da inşallah tüm Kütahya'nın her alanda gençlerimiz için spor alanında bütün branşları için yanında olmaya tüm gücümüzle tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi."KÜTAHYA'DA ÇOK ÖNEMLİ AÇILIŞLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"Kütahya'ya gerçekleştirdikleri ziyarette neler yapılacağını değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir ev sahipliğiyle tadı damağımızda kalan bir seyahat oldu, ziyaret oldu. İlçelerimizi ziyaret ettik, çok önemli açılışlar gerçekleştirdik. Emet 'teki yurdumuz hakikatten, yurt kapasitemiz, konforumuz apayrı bir boyuta geldi. Emet'teki yurdumuzu hizmete aldık sizlerle birlikte. Tavşanlımız'daki gençlik merkezimiz, hakikatten çok farklı çok güzide bir eseri Tavşanlı'ya, Kütahya'ya kazandırdık, onu birlikte açtık. Yine spor salonumuz pek çok branşın faaliyette bulunabileceği çok hoş bir eser olarak bizlerin de zihninde dipdiri duruyor, onu hizmete açtık. Kütahya'mızın yine TOKİ bölgesindeki yarı olimpik havuzumuz o da hakikatten en yeni havuzlarımızdan biri olarak hizmete açıldı. Tabi bununla birlikte az önce ifade ettik, tüm yöneticilerimizle, teşkilatlarımızla bir araya geldik. Gerek Kütahya merkezde, gerek ilçelerimizde, köylerimizle mahallelerimize kadar ihtiyaçlarımız nedir, neler yapabiliriz, spor alanında gençlik alanında Türkiye'nin yarınlara olan yürüyüşünü Kütahya'da nasıl farklı bir boyuta taşırız onu değerlendirdik" şeklinde konuştu."TESİS YAPMAK YETMİYOR, HALKIN ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK BİZLER İÇİN GÖREV"Bakan Kasapoğlu, "Altıntaş'ıyla, Aslanapa'sıyla, Çavdarhisar'ıyla, Domaniç'iyle, Dumlupınar'ıyla, Emet'iyle, Gediz'iyle, Hisarcık 'ıyla, Şaphane'siyle, Simav'ıyla, Tavşanlı'sıyla hamdolsun her yere dokunan çalışmalarımızı bugün imzalayacağız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Neler var bu çalışmaların içinde bir defa salonlar var, gençlik merkezleri var, semt sahaları var gerek Kütahya merkezde gerek ilçelerde. 80'e yakın semt sahası, futbolu, basketbolu, voleybolu. Tenis kortları var, havuzlar var, gençlik kampımız var Gediz'de tüm Türkiye'ye hitap edecek. Kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak Kütahya'mızı teleferik sistemi... Murat Dağı'ndaki yeni projemizin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum onun da. İnşallah en kısa zamanda bunları Kütahya'mıza kazandıracağız. El birliğiyle bakın burada çok güzel bir beraberlik tablosu var. Bunları tüm Kütahya'ya kazandıracağımız gibi, dolu dolu kullanılması noktasında da el birliğiyle seferber olacağız. Çünkü tesisleri yapmak yetmiyor, bu tesisleri tüm halkımızın 7/24 hizmetine sunmak, erişimini sağlamak da bizler için bir görev.""SPORCULARIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA BİZLERİ GURURLANDIRDI"

Bakan Kasapoğlu, yalnızca birkaç branş değil, pek çok branşa hitap edecek çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Sporcularımız geçtiğimiz hafta gördük, Avrupa Şampiyonalarında bizleri gururlandırdılar. Çok ciddi bir başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini görüyoruz. İnanıyorum ki bugüne kadarki çalışmalarımızla ve bugünkü imza ettiğimiz yeni projelerle Kütahya'mızdan şanlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları, yeni şampiyonları hep birlikte yetiştireceğiz. Sporcularımız dünyanın dört bir tarafında bizi gururla temsil ediyorlar. İddiamızı bu alandaki başarılarımızı taçlandıracağız buna inanıyoruz. Önceki yıllarda yarışacak sporcuları dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyaya mal olmuş, tüm dünya tarafından tanınan sporcularımız var hamdolsun. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Yalnızca birkaç branş değil, pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ