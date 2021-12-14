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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu: "Bu yıl 160'tan fazla spor organizasyonunu ülkemizde gerçekleştirdik"

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin demografik yapısı olsun, iklim yapısı olsun, coğrafi koşulları olsun mükemmel bir üstünlüğü var. Biz bu üstünlüğü spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz.

ANKARA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin demografik yapısı olsun, iklim yapısı olsun, coğrafi koşulları olsun mükemmel bir üstünlüğü var. Biz bu üstünlüğü spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl 160'tan fazla önemli spor organizasyonunu ülkemizde gerçekleştirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takım Kaptanı Melis Gürkaynak, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Gürkaynak, bu organizasyonun Türkiye'de gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dileğimiz iki takımın son gün burada final oynaması. Kupayı, Ankara seyircisiyle beraber kaldırmak iki takım adına da unutulmaz olacaktır. Türkiye'de voleybola olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. O yüzden ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem ise 11 yıl aranın ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini bildirerek, "Güzel bir ekibiz, iyi çalışıyoruz. Zorlu bir ilk yarıyı geride bıraktık. Takım olarak çok heyecanlıyız çünkü yüzde 100 seyirciye karşı oynayacağız. Zaten Ankara Salonu'nun bizde yeri çok farklı. Çok güzel ve farklı bir atmosfer olacak" açıklamasında bulundu.

2021 yılının önemli başarıların yaşandığı yıl olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu ise, "Sporcularımızın tek bir alanda değil hem bireysel olarak hem takımlar olarak başarılarını taçlandırdığı bir yıl oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de sporun her alanındaki iddiamızı çok daha yukarı noktalara taşıyacağız. Mükemmel bir altyapımız var, çok ciddi bir destek var" dedi.

Kalkınma planına spor turizminin de eklendiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyinden güneyine, kış sporundan, yaz sporuna doğa sporuna her alanda müthiş bir rekabetçi gücümüzü var. Ülkemizin demografik yapısı olsun, iklim yapısı olsun, coğrafi koşulları olsun mükemmel bir üstünlüğü var. Biz bu üstünlüğü spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl 160'dan fazla önemli spor organizasyonlarını ülkemizde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner - İbrahim Çakmak/ İHA)

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