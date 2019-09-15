Bakan kasapoğlu, boğa güreşlerini izledi
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, eğitim yararı ve engelli öğrencilere burs verilmesi için 28'inci kez Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.
15.09.2019 17:57
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, eğitim yararı ve engelli öğrencilere burs verilmesi için 28'inci kez Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Ula Belediye Başkanlığı'nca kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 28'inci Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Ula Arena'da organize edilen etkinlikte Muğla, Artvin, Aydın ve Ankara'dan getirilen 220 boğa; tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde güreştirildi. Güreşleri; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi izledi. Etkinliğin açılışında konuşan Ula Belediye Başkanı Akkaya, "Kardeşliğe en çok ihtiyacımız bu dönemde hepimiz bir Ula'yız. Birlik ve beraberlik içinde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Dal ise "Her şey güzel gidiyor. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Güreşlerden elde edilecek geliri kırsal mahallerdeki okullardaki eksiklerin giderilmesini tamamlayacağız. Ayrıca engelli öğrencilerimize burs vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından boğa güreşleri, başladı. Bakan Kasapoğlu, güreşleri izledikten sonra Ankara'ya gitmek üzere alandan ayrıldı.
Ula Belediye Başkanlığı'nca kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 28'inci Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Ula Arena'da organize edilen etkinlikte Muğla, Artvin, Aydın ve Ankara'dan getirilen 220 boğa; tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde güreştirildi. Güreşleri; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi izledi. Etkinliğin açılışında konuşan Ula Belediye Başkanı Akkaya, "Kardeşliğe en çok ihtiyacımız bu dönemde hepimiz bir Ula'yız. Birlik ve beraberlik içinde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Dal ise "Her şey güzel gidiyor. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Güreşlerden elde edilecek geliri kırsal mahallerdeki okullardaki eksiklerin giderilmesini tamamlayacağız. Ayrıca engelli öğrencilerimize burs vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından boğa güreşleri, başladı. Bakan Kasapoğlu, güreşleri izledikten sonra Ankara'ya gitmek üzere alandan ayrıldı.
Kaynak: DHA