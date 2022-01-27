Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı HaberTürk canlı yayınında İstanbul'da yaşanan kar felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ORASI ZATEN YIKILACAKTI"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çökmeyle ilgili, "Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok." diye konuştu.

"TEM KAPANDI, İNKAR ETMİYORUZ"

Tem Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Karayolları'nın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu tür doğal afetler ilk defa yaşanmıyor. Ben 25 yıl İBB'de çalıştım. Bu işlerden sorumlu bir kişi olarak konuşuyorum. Siz oradaki kurumsal yapıyı dağıtırsanız, liyakatsiz insanları doldurursanız tabii ki başarısız olacaksınız. Tabii ki sıkıntı yaşanmıştır Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de sorumluluğu vardır. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu, Karayolları'nın sorumluluğundadır. Asıl sorumlu olan AKOM'daki kişilerdir. Eskilere baksalar her şey çözülecek. Kasım ayında tatbikatlar, simülasyonlar yapılırdı. Araçların nereye müdahale edeceği bellidir. Ama siz liyakatsiz kişileri getirirseniz böyle bocalarsınız. Yolda kalan İETT otobüsleri, kış lastiği olmayan araçların yolda kalması. Vatandaş sıkıntı çekerken gözünüzün başka yerde olmaması lazım. İstanbul'un derdiyle dertlenmek lazım. İnşallah bir daha böyle süreç olmaz. Ne gerekiyorsa biz onlara da yardım ederiz. Biz onların açmadığı yollara bizim ekipleri gönderdik, yardım ettik." ifadelerini kullandı.