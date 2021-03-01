Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:08
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan