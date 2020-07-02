Bakan Karaismailoğlu havalimanı metro inşaatını denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu havalimanı metro inşaatını denetledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu havalimanı metro inşaatını denetledi
02.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Sabiha Gökçen havalimanı raylı sistem bağlantısı ile İstanbul'un şehirler arası ve uluslar arası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy – Kartal – Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanacak. Yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlanacak. Proje sayesinde Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na 46 dakikada seyahat edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Metrolardaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün de Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşaallah 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Pendik Tavşantepe istasyonu, Kadıköy-Kartal metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray istasyonundan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda belediye tarafından bitirilirse yine Marmaray ile Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanına aktarımı metroyla sağlanmış olacak" dedi.

Ülkenin her tarafında demir yollarında hummalı bir çalışma olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hızlı tren hatlarında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sivas hattını yıl bitmeden işletmeye alacağız. Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa Yenişehir Osmaneli, Adana Mersin Osmaniye Gaziantep Hızlı tren hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var. Onlarla ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. Sabiha Gökçen'e yakın bir zaman da inşallah çalışmalarına başlayacağımız Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı hattı ile de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağları ile örüp hızlı tren hatlarımız ile vatandaşımızı buluşturup yine şehir içi metrolarla bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz. Kara yolları ve hava yollarında başardığımız büyük işleri demir yollarında da en kısa zamanda başarıp ülkemize yakışır demir yolları ağlarının 2023-2025 hedeflerimizi sağlamak doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan da Kocaeli'ne geçeğiz. Kocaeli'nde de şehir içi metrolardan Gebze-Darıca arasındaki 15 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunacağız."

Normalleşme sürecinde gerçekleştirilecek uçak seferleriyle ilgili soruya da cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Yeni normal dediğimiz zamanı en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta Turizm, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Belli aşamalar kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kıza zamanda hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa sürede bu süreci atlatacağımızı umuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak Haber
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi Haber
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu havalimanı metro inşaatını denetledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 12:20:50. #1.15#
title