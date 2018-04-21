Bakan Elvan'a Mezunu Olduğu İTÜ'den Altın Arı Ödülü

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) temel bilimler alanında aldığım altyapı benim yurt dışında da başarılı olmama çok önemli katkılar sağladı. Zaman zaman bu kadar güçlü matematik altyapısını nasıl ve ne şekilde elde ettiğimizi soran hocalarımız oldu." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunu olan Bakan Elvan'a, İTÜ Altın Arı Ödülü verildi.

İTÜ Rektörlük binasında yapılan "İTÜ Altın Arı Takdimi" toplantısında konuşan Elvan, İTÜ mezunu olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "İTÜ'de temel bilimler alanında aldığım altyapı benim yurt dışında da başarılı olmama çok önemli katkılar sağladı. Zaman zaman bu kadar güçlü matematik altyapısını nasıl ve ne şekilde elde ettiğimizi soran hocalarımız oldu." diye konuştu.



İTÜ mezunlarının hayatta farklı alanlarda da başarı kazandığını ifade ederek, tüm İTÜ mezunlarına başarı diledi.



"İTÜ'den 1,2 milyar dolarlık bir ihracat performansı gördük"

İTÜ Teknokent'te geliştirilen projeler sayesinde çok önemli bir katma değer artışı sağlandığını aktaran Elvan, "İTÜ'den 1,2 milyar dolarlık bir ihracat performansı gördük. Zannedersem üniversiteler arasında da ilk sırada yer alıyor İTÜ. Bu yönüyle de üniversitemizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Hükümetin 6550 sayılı kanunla altyapı araştırmaları merkezlerini akredite ettiklerini belirten Elvan, bu yıl İTÜ'den birkaç tane merkezin akredite edilmesini arzu ettiğini söyledi.



Bu merkezlerin akredite edilmesiyle birlikte rahat bir şekilde şirket kurmalarının sağlanacağını, hem yurt içinde hem de yurt dışında istediği ücretle personel çalıştırabileceklerini ve başka şirketlere ortak olabileceklerini anlatan Elvan, daha esnek bir çalışma modelinin ortaya çıkacağını bildirdi.



"4 üniversitemizin araştırma merkezi akredite edildi"

"Şu ana kadar 4 üniversitemizin araştırma merkezi akredite edildi." diyen Elvan, "Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji alanında iki merkezini akredite ettik. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ÖDTÜ) ile Dokuz Eylül Üniversitesi de akredite oldu. Ben inanıyorum ki bu yıl İTÜ'den bir veya iki merkez akredite olacaktır. Başvurularınızın olduğunu biliyorum, ben de yakınen takip ediyorum. Bu merkezler inanıyorum ki ülke kalkınmasına, gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



Elvan, üniversitelerin araştırma alanında çok fazla alana dağılmamasını, belli alanlara odaklanarak o alanda çok fazla araştırmalar yapmasını arzu ettiklerini kaydetti.



Üniversitelerin biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme teknolojileri, nesnelerin internet, bulut bilişim, robotik gibi belirli alanlarda çok daha güçlü bir konuma gelmesini istediklerini belirten Elvan, İTÜ'ye ve diğer bütün üniversitelere desteklerini sürdüreceklerini söyledi.



"İTÜ yüksek lisans öğrenci sayısını artırmalı"



İTÜ'de lisans üstü öğrenci sayısının biraz daha yukarı, lisans öğrencisi sayısının biraz daha aşağı çekilmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Elvan, "Üniversitenin başarısı için bu önemli. Çünkü uluslararası üniversite sıralamalarında en önemli göstergelerden biri lisans üstü eğitim gören araştırmacı sayısı… Bu anlamda İTÜ'nün gerçekten çok iyi bir konumda olduğunu biliyorum ama öğrenci sayısı itibarıyla belki istenilenin biraz üzerinde bir öğrencimiz var. Bu noktada da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği halinde özellikle yüksek lisans öğrenci sayısını daha da artırarak ben dünya sıralamalarında üniversitemizin çok daha iyi noktalarda olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Yüzde 20-30 hedeflerine mutlaka ulaşmamız gerekiyor"



Türkiye'nin dijital dönüşümü ıskalama şansı bulunmadığını anlatan Elvan, şöyle konuştu:



"Genel olarak baktığımızda Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerin yüzde 4-5'ler mertebesinde olduğunu görüyoruz. İhracatımızın da benzer bir oranda olduğunu bliyoruz. Bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor bizim, yüzde 20-30 hedeflerine mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda yine üniversitelere büyük görevler düştüğünü düşünüyorum.



Bu anlamda belki sanayinin biraz daha üniversitelere yönelik çekingen davranması söz konusu olabilir ama biz onların ayağına gitmeliyiz diye düşünüyorum.

Onlarla iş birliğini geliştirici mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor. Aksi takdirde üniversiteyi eğer toplumdan ayrı düşünecek olursak gelişmenin, kalkınmanın önündeki engeller kalkmaz. O nedenle üniversitenin toplumla, sanayiyle bütünleşen, tarımla, hizmetler sektörüyle bütünleşen bir yapıda olması son derece önemli."



Elvan, Kalkınma Bakanlığı'nın son 10 yılda Ar-Ge'ye yaklaşık 7,4 milyar liralık destek verdiğini hatırlatarak, bundan sonraki süreçte de özellikle üniversitelerdeki fiziksel projelere ve araştırma ve geliştirme projelerine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.



Rektör senato kararını okudu



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, birçok kritere göre belirlenen Altın Arı ödülünü almanın, ülkesine ve İTÜ'ye her daim hatırlanacak faydalarla iz bırakmak anlamına geldiğini belirterek, ödülün İTÜ tarafından verilen en yüksek ödül olduğunu kaydetti.



Karaca, ödülü Bakan Elvan'a takdim etmeden önce İTÜ Senatosu'nun ödüle ilişkin kararını okudu.



Karaca, şunları söyledi:



"İTÜ'nün yürüttüğü programlarda ilgili alanlarda ülkenin alt yapısı ve teknolojik gelişmeye yaptığı hizmet, İTÜ'lü olmak duygusunun aidiyeti sayesinde üniversitemizin adının yurt içi ve yurt dışında öne çıkarılması hassasiyet, üniversitemizdeki sosyal yaşamın niteliğinin yükseltilmesi adına fiziksel iyileştirmelere, öğrencilerimizin eğitim ve kariyerini desteklenmesinde daimi ve üstün katkılarından dolayı sayın Lütfi Elvan'a Altın Arı Ödülü tevcih edilmiştir."



Ödül İTÜ'ye değer katanlara veriliyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, İTÜ Altın Arı Ödülleri üniversitede teorik ve uygulamalı eğitimi verilen altyapısal ve teknolojik alanlarda ülkemize katkıda bulunarak, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren çalışmalarıyla teknik ve ekonomik açıdan İTÜ'nün yurt dışındaki bilinirliğini artırmanın yanı sıra; İTÜ'deki sanatsal ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi, fiziksel olanakların genişletilmesi, akademik kadronun ve öğrencilerin desteklenmesi de dahil olmak üzere farklı yollarla İTÜ'ye değer katan kişi ve kuruluşlara veriliyor.



Ödül Başbakan Yıldırım'a da verilmişti



İTÜ Altın Arı Ödülleri geçen sene İTÜ 1977 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Mezunu Başbakan Binali Yıldırım'a, İTÜ 1971 İnşaat Mezunu Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na ve İTÜ 1952 İnşaat Mezunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Yüksek Mühendis Recai Kutan'a takdim edilmişti.