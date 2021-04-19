Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu canlı yayında 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Elvan, moderatörün "Bu zamana kadar neden sustunuz?" sorusuna "Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV'de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Elvan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sürecinde ortaya atılan ve muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı iddialarına da yanıt verdi.

"YOLSUZLUK VAR DENİLEMEZ"

Bakan Elvan, 128 milyar doların satışına ilişkin "Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok. Hazine ile TCMB arasında 2017 yılında bir protokol imzalandı. Bu protokol yasaldır. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı ve elektronik platformlarda gerçekleştirildi. Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor. Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir. Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez." açıklamasında bulundu

"BU VERİLERİN YAYINLANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Elvan, "128 milyar dolar" tartışmaları üzerine yaptığı açıklamada, "Verileri açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından, ben açıkçası bu verilerin yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii takdir Merkez Bankası'nın" ifadelerini kullandı.

BU ZAMANA KADAR NEDEN SUSTU?

Bakan Elvan , Ankara NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in Bu zamana kadar neden sustunuz?" sorusuna ise "Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım" dedi.