Bakan Dönmez: 5 yılda 100 ton altın üretimini yakalamak istiyoruz ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Covid-19 salgınına rağmen bu yıl sonunda 44 ton altın üretim hedeflerinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 100 ton altın üretimini yakalamak istiyoruz" dedi.

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Covid-19 salgınına rağmen bu yıl sonunda 44 ton altın üretim hedeflerinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 100 ton altın üretimini yakalamak istiyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayından itibaren madencilik faaliyetlerinin aktif günlerine dönmeye başladığını belirtti. Bakan Dönmez, "Altında uzun yıllar itibarıyla yıllık 8-10 milyar dolar civarında ithalatımız var. 2017'de başlayıp 2018'de tamamladığımız havadan jeofizik görüntüleme ile Türkiye'nin dört bir tarafını havadan röntgenini çektik. Türkiye genelinde bu çalışmayı bitirdik. Her yıl ortalama 1 milyon metre sondaj yapıyoruz. O sondajlardan da bazı maden varlıklarının rezervlerini tespit ediyoruz, sonrasında da ilgili bölgenin sınırlarını tespit ederek saha işletilip ekonomiye kazandırılıyor. Hatırlayacağınız gibi geçen yıl 38 ton altın üretmiştik. Bu Türkiye tarihinde bir rekordur. Zira 2000'den önce ülkemizde altın üretimi hemen hemen yoktu. Bu üretime biz 2000'li yıllardan sonra ulaştık. Bu yılda salgına rağmen inşallah 44 ton altın üretim hedefimizi yakalayacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu üretimleri katlayarak yıllık 100 ton altın üreteceğiz" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK AYNI PROSEDÜRLERİ UYGULUYORUZ'Türkiye'nin yıllık ortalama 150 ton altın ithalatı olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bu rakamlara ulaştığımızda da altın ithalatına ödediğimiz rakamlar üretimimiz oranında azalacak. Topraklarımızda var olan altını çıkarmamız gerekiyor. Tıpkı Amerika, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerin yaptığı gibi. Gelişmiş ülkeler altın çıkarmada hangi prosedürleri uyguluyorlar ise, biz de Türkiye olarak aynı prosedürleri uyguluyoruz. Altın ithalatının cari açığın oluşmasında önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Örneğin 2019 yılında 12,5 milyar dolarlık altın ithal etmişiz. Saf altını da işleyerek 7 milyar dolarlık altın ihraç etmişiz. Net açık 5,5 milyar dolar. Bu yılın ilk 6 ayında ise 11,5 milyar dolarlık altın ithal etmişiz. Buna karşın 3 milyar dolarlık da altın ihraç etmişiz. 6 ayda 8,5 milyar dolarlık altında net dış ticaret açığımız var" diye konuştu.'LİTYUM ÜRETİMİNE BU YIL SONUNDA BAŞLIYORUZ'Elektrikli otomobil bataryalarında da kullanılan lityum ile ilgili çalışmalarının olduğunu beliren Bakan Dönmez, "Eskişehir Sivrihisar'da Eti Maden İşletmeleri bir pilot tesis kurma çalışmalarına başladı. Bor atıklarından lityum üretimine bu yıl sonunda da başlayacağız inşallah. Başlangıçta yılda 10 ton olmak üzere bu yıl sonu itibarıyla üretime geçiyoruz. Kısa vadede bu üretimi 500 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Salgın sürecinde madencilik alanında faaliyetler çok büyük ölçüde yavaşladı. Bu sebeple üretimde de ciddi düşüşler yaşandı. Temmuz ayından itibaren madencilik faaliyetleri eski, aktif, güzel günlerine dönmeye başladı. Çin'de de işlerin açılmasıyla beraber ihracatta da kıpırdanmalar başladı" ifadesini kullandı.'YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE HIZLI BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYOR'Bakan Dönmez, ekim ayı içerisinde 1000 megawattlık (MW) Mini YEKA-GES yarışmasını yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"10 yıl içerisinde 10 bin MW rüzgar ve 10 bin MW güneş kapasitesinin eklenmesi hedefleniyoruz. Sadece üretim değil yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimine de yatırım yapılıyor. Rüzgar türbini üreten fabrikanın açılışı yapılacak. Lisanssız üretimde 6.500 MW seviyelerine gelindi. Yaklaşık yüzde 92'si güneş kaynaklı. Temmuz ayı sonu itibarıyla 2020'nin ilk 7 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı yüzde 63,7. 2017 yılından beri yenilenebilir enerji kapasite artışında ülkemiz dünyada 9'uncu Avrupa'da üçüncüyüz. 2019'da yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarında Avrupa'da 2'nci sırada yer aldık. Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018'den bu yana aralıksız olarak 19 aydır aylık bazda yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor."

Kaynak: DHA