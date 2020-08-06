Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı El-Sarraj ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun gelişi Karşılama detaylar Çavuşoğlu - Sarraj - Bartolo görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
06.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:12
Bakan Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun gelişi
Karşılama detaylar
Çavuşoğlu - Sarraj - Bartolo görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
Kaynak: AA