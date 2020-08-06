Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı El-Sarraj ile görüştü Bakan Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun gelişi Karşılama detaylar Çavuşoğlu - Sarraj - Bartolo görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun gelişi Karşılama detaylar Çavuşoğlu - Sarraj - Bartolo görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayez El-Sarraj ile görüştü. Kaynak: AA