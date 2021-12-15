Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." dedi.

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) 'Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz"

 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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