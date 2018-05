Bakan Arslan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine "Anneler Günü" Ziyareti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anneler Günü dolayısıyla Kahramankazan'da şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Bakan Arslan, Ankara-Kahramankazan bölünmüş yol inşaatında yaptığı incelemelerin ardından 15 Temmuz şehidi Samet Cantürk'ün babaannesi Refika Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

Cantürk'ün Anneler Günü'nü kutlayarak kendisine Türk bayrağı ile çiçek veren Arslan, "Refika annemiz örnek, cefakar, vefakar Anadolu kadını. Torunlar büyütmüş, hem annelik hem babaannelik etmiş ve de onlardan birini bu ülkenin bekası, istikbali, istiklali için şehit vermiş. Rabbim onlardan razı olsun." dedi.

Cantürk de "Allah devletimize ve milletimize kuvvet versin." diyerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine sağlıklı ömür diledi.

Arslan, daha sonra 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova ile ailesine ziyarette bulundu ve Zorova'nın eşinin Anneler Günü'nü kutladı.

Mustafa Zorova, annelerin her zaman başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, "Onlar olmasa biz olmazdık, Allah hepsinden razı olsun. Sizler de geldiniz, bizi memnun ettiniz ya Allah da sizleri memnun etsin." diye konuştu.

Bunun üzerine Arslan, "Siz bizi yalnız bırakmadınız ki biz sizi yalnız bırakalım." yanıtını verdi. Bakan Arslan, Zorova'nın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

"Anneler bizim için 365 gün değerli"

Arslan, şehit ve gazi ailelerinin ardından Kahramankazan Belediyesini de ziyaret etti.

Başkan Lokman Ertürk ile görüşmesinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramankazan'da da çok sayıda iş yaptıklarını belirten Arslan, "Bugün Ankara-Kahramankazan yolunun 3 gidiş 3 geliş haline getirilmesiyle ilgili çalışmalar kapsamında şantiyeyi ziyaret ettik, arkadaşlardan bilgi aldık, işlerin gelişimiyle ilgili vermemiz gereken talimatları verdik. Sahada fiilen iş yapmak, işi yerinde görmek her zaman kulaktan dolma bilgilerle karar vermekten daha iyidir. Şantiye ziyaretlerinden her zaman mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, bugünün Anneler Günü olduğunu da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anneler 365 gün bizim için değerli olmakla birlikte bugün Anneler Günü'nü kutlamak adına öncelikle bir şehit ailemizi, Refika annemizi ziyaret ettik. Samet'i büyüten babaannesinin ellerinden öptük, hem hayır duasını aldık hem de yapmamız gereken bir şey var mı, onu sorduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim, bütün şehit ailelerimiz gibi dediler ki 'Allah devlete zeval vermesin, Allah Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, değerli arkadaşları bu milletin başından eksik etmesin.' Çünkü kaymakam bey, belediye başkanımız hiçbir zaman şehit ailelerini burada yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen bir şey olursa her zamanki gibi başımızın gözümüzün üstüne çünkü onlar bize şehitlerimizin emaneti. Devamında da 15 Temmuz gazisi Mustafa Amcamızı ziyaret ettik. Mustafa Amcamın da onun eşinin de hayır dualarını aldık. Bu ülkenin bekası, istikbali, istiklali için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize rahmet, minnet diledik, gazilerimize sağlık afiyet dileğinde bulunduk. Elbette ki onların anneleri de bütün anneler gibi bizim için kıymetli, hepsinin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk de ziyaret anısına Bakan Arslan'a, üzerinde Türk bayrağı bulunan bir plaket takdim etti.