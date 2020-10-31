Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızına geçmiş olsun dileklerini iletti.