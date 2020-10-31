Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu
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Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

31.10.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:46
Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızına geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik" dedi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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