: Bakan Albayrak: "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime...

06.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ERZURUM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı. (2)

Kaynak: AA

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