Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yarımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. S-400 teslimatı başta olmak üzere F-35'lerle ilgili gelişmelerin, yeni askerlik sisteminin ve ABD ile olan ilişkilerin konuşulduğu görüşme bir saatten uzun sürdü.

Görüşme sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün savunma ve güvenlik konusunda siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Yaptığımız çalışmalar kapsamında Genel Başkanlarımızı bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız. Bu minval üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA