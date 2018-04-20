Bakan Ahmet Arslan: "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesiyle AB Ülkelerini Türkiye'ye Taşımacılık...

Avrupa Birliği'nin Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile görüşen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesiyle biz AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu taşımacılığı Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere de gönderebilir hale geleceğiz" diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Birliği'nin Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile görüştü. Halkalı'dan Çerkezköy'e trenle yolculuk yapan Bakan Arslan ve Violeta Bulc, Türkiye-AB ve ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri konuştu. Bakan Arslan ve Violeta Bulc, yolculuk boyunca Türkiye-AB ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri görüştü. Trendeki toplantıda Trans Avrupa Ulaşım Şebekeleri (TEN-T) alanında Türkiye-AB işbirliği ve 2018 TEN-T günlerinde yapılacak Türkiye-Batı Balkanlar Bakanlar Toplantısı, Türkiye-Bulgaristan sınır geçişleri görüşülürken, Türkiye-AB kapsamlı havacılık anlaşmasının yanı sıra Türkiye-AB üst düzeyli ulaştırma konusu da masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan ve Violeta Bulc toplantının gündemine ilişkin bilgiler verdi.

"Bundan sonra çok daha derin iş birliği yapacağımız konusunda mutabık kaldık"

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinin önemine değinen Avrupa Birliği'nin Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Yapmış olduğunuz Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, esasında bütün denizleri birbirine bağlayan bir proje. Kuzey Denizi'ni Baltık Denizi'ni, Akdeniz'i ve Karadeniz'i dolayısıyla Türkiye'nin ulaştırma anlamında Doğu ile Batı arasında tarihten gelme bu kavşak olma özelliğini günümüzde de devam ettirmesi için yapılan bir proje. Bu demiryolu projesini yaparken tek amacımız bağlantılığı sağlamak değil, bunun yanında karbon emisyonlarının azaltılması ve demiryolu sistemlerinin elektrikli hale getirilmesi de hem Avrupa Birliği içerisindeki önemli amaçlardan bir tanesi, hem de Türkiye'de bu anlamda önemli adımların atıldığını biliyoruz. Aynı zamanda bir diğer ele aldığımız konu da yol güvenliği idi. Ölümcül kazaların da önemli miktarda azaldığını görüyoruz. Bu hem AB hem Türkiye hem insanlar için önemli bir kaygı ve amaç. Bundan sonra çok daha derin iş birliği yapacağımız konusunda mutabık kaldık. Gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalar bizi yeni iş birliklerine de götürüyor" dedi.

"AB bizim en büyük ticaret ortağımız"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Bakan Ahmet Arslan, "Ticaretin olmazsa olmazı taşımacılık, ulaştırma ve haberleşme. Bu da taşımacılık altyapılarını geliştirmek, güvenli bir taşımacılık sağlamak ve ulaşım koridorlarını birbiriyle entegre etmek konusunda kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bir yıldır devam eden diyalog sürecinin bundan sonrada aynı ivmeyle devam etmesi noktasında kararlar aldık. Teknik ekiplerimizin birlikte çalışması konusunda da kararlar aldık" ifadelerini kaydetti.

"Bu proje ile birlikte biz AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız"

Türkiye'nin konumu itibariyle önemli ulaşım koridorlarına sahip olduğunun altını çizen Bakan Arslan, "Biz bugün bu toplantıyı bir trende yaptık, Halkalı'dan Çerkezköy'e bir seyahat esnasında yaptık. Burada bir mesaj vermek istedik, toplu taşıma bizim için önemli. Hem hayatı kolaylaştırması adına önemli, hem karbondioksit salınımını azaltması anlamında önemli. Halkalı-Kapıkule arasında yapacağımız hızlı trende bu iş birliğinin en somut örneklerinden biri. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde, taşımacılıkta Türkiye önemli bir koridor. Demir ipek yolunu canlandırmak adına geçmişte Marmaray projesini yaptık. Bakü-Tiflis-Kars projesini hizmete soktuk. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesiyle biz AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu taşımacılığı Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi Denizaşırı ülkelere de gönderebilir hale geleceğiz" diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil dünya havacılığına hizmet edecek bir proje"

Ülkemizde son yıllarda havacılık alanında çok ciddi gelişmeler sağladığını ve bunun yapımı devam eden 3'üncü Havalimanıyla daha fazla ivme kazandığını sözlerine ekleyen Arslan, "Nitekim yaptığımız havalimanı da bunun göstergesi. 29 Ekim 2018'de hizmete açtığımızda kendilerini de davet ettik. 3'üncü havalimanı sadece Türkiye değil dünya havacılığına hizmet edecek bir proje. Bizim işbirliğimizin amacına uygun yürüyen bir proje. Türkiye Avrupa Birliği kapsamlı havacılık anlaşması ile ilgili çalışmalar çok güzel gidiyor. Trans Avrupa Ulaşım ağı dediğimiz projemiz var. Bu projeyi AB çok çok önemsiyor. Projenin Türkiye'deki ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonu burası üzerinden Asya'ya entegrasyonu önemli. Türkiye-Bulgaristan geçişinden de zaman zaman yaşanan sıkıntılar vardı. Taşımacılığın daha hızlı yapılabilmesi adına sayın komisyoner de daha önce devreye girdiler. Çalışma ekiplerimiz çalışıyor. Orada da güzel mesafeler aldığımızı sizlerle paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL