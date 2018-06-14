Bakan açıkladı: Biletler 10.8 euro olacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği ile ilgili "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği ile ilgili "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği, 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.