Bakan açıkladı: Biletler 10.8 euro olacak

Bakan açıkladı: Biletler 10.8 euro olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği ile ilgili "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.

Bakan açıkladı: Biletler 10.8 euro olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği ile ilgili "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği, 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro olacak" dedi.

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