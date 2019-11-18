Bahçeşehir Üniversitesi turizm sektörü için güçlerini birleştiriyor

18.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:03

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak için güçlerini birleştirdi.

Turizm sektörünün vizyoner kuruluşu TTYD, BAU işbirliği kapsamında bugünün liderlerini geleceğin liderleri ile buluşturarak yeni fikirlerin geliştirilip sektöre kazandırılmasını sağlayacak.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Türkiye'de turizmi 12 ay boyunca kesintisiz sürdürme vizyonu ışığında geliştirilen işbirliği ile üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler.İki kurumun yaptığı ortak açıklamaya göre ayrıca, işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda biri yüksek lisans, biri de doktara olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100 oranında daimi eğitim bursu verecek. Bunlar "TTYD Doktora Bursu" ve "Murat Dedeman Yüksek Lisans Bursu olarak adlandırılacak.İşbirliği kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörü olan turizm hakkında eğitim imkanı bulabilecekler. TTYD hem kendi bünyesinde, hem de üyesi olan kuruluşlarda BAU öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.BAU bünyesinde eş zamanlı olarak bir turizm çalıştayı ve bir akademik turizm konferansı düzenlenecek. TTYD üyelerinin panel konuşmacısı olarak katılacağı çalıştay, öğrenci ve genç neslin katılımına açık olacak. Konferansta ise, turizm konu başlığı altında bildirilerin kabul edileceği ve sonrasında kabul gören bildirilerin kitaplaştırılacağı, daha akademik bir disiplin takip edilecek.İmzalanan protokol kapsamında heyecan yaratan bir madde de TTYD Barlas Küntay Turizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü oldu. Ödülün bu seneki başlığı "Turizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar – Bilinçlendirme" olarak belirlendi. 200 bin lise öğrencisiyle yapılacak yarışmanın başvuruları Eylül-Aralık ayları arasında BAU'ya yapılacak. Belirlenecek miktarda para ödülünün yanı sıra, kazananların aileleriyle birlikte TTYD üyesi bir otelde bir yaz tatili yapma fırsatına ek olarak, arzu ettiği taktirde, yine TTYD üyesi bir tesiste yaz sezonu boyunca staj yapma imkanı da bulacak. Sonuçlar Mart ayında toplanacak ve TTYD mensuplarından oluşacak Değerlendirme Komitesi'nce belirlenecek. Ödüller Mayıs ayında sahiplerine iletilecektir.TTYD Başkanı Oya Narin, "Nitelikli iş gücü, turizm potansiyelimizi yükseltmemizin önemli unsurlarından birini oluşturuyor. İşte biz de bu bakış açısıyla 60 milyar dolarlıklık gücüne sahip Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak amacıyla güzel bir işbirliği yaptık" dedi ve ekledi: "Burada açılacak programlardan mezun olanlar, turizmi sadece 3-4 aylık geçici bir iş olarak değil tüm yıla yayılan bir iş ve kariyer imkanı olarak değerlendirecekler."Bu işbirliği ile turizm veya turizmle bağlantılı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler."Biz de sektörümüzün önde gelen yönetici ve profesyonellerini sistemli biçimde programa dahil olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileriyle buluşturacağız."Turizm sektörümüz, öğrencilerimiz ve ülkemiz adına çok yararlı olacağına inandığım bu işbirliği için başta Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin Karadeniz olmak üzere katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, "Üniversitemiz, ülkemizin küresel marka haline gelmesi için farklı sektörlerde yapılan çalışmalara destek vermektedir" dedi ve ekledi: "Hepimizin de bildiği gibi bu sektörlerden biri küresel ekonominin en önemli ve hızlı büyüyen sektörü olan turizmdir."Global bir ağa sahip olan üniversitemiz, Turizm Yatırımcıları Derneği ile imzalamış olduğu protokol ile sektöre yetişmiş iş gücü sağlamayı, nitelikli araştırmalara ev sahipliği yapmayı ve bunu uluslararası platformlara taşımayı hedeflemektedir."Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız ile öğrencilerimiz, turizm sektörünün özelliklerini anlayarak bu noktada fark yaratacakları noktaları belirleyebilecek ve müşteri memnuniyeti noktasında daha kapsamlı bilgi sahibi olacaklar.

"Bu bilgileri harmanlayarak sektörün geliştirmesi gereken noktalarına yönelik yapacakları çalışmalar ile turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA